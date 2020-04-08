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      Офіс генпрокурора відкрив справи проти Гео Лероса: у чому його звинувачують

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      Проти Гео Лероса відкрили кримінальні справи / censor.net

      Офіс генерального прокурора відкрив три кримінальні справи проти депутата Гео Лероса через опубліковані ним відео про брата глави Офісу президента Дениса Єрмака.

      Про це повідомляє "Бабель" із посиланням на інформаційний запит до Офісу генпрокурора. 

      Актуально "Плівки Єрмака": реакція Зеленського і головні факти у справі

      Мотивами для відкриття справ у ГПУ стали повідомлення у ЗМІ, а не заява глави Офісу президента Андрія Єрмака.

      За якими статтями підозрюють Гео Лероса

      • ч. 1 ст. 365 – перевищення влади або службових повноважень;
      • ч. 2 ст. 328 – розголошення державної таємниці;
      • ч. 2 ст. 344 – втручання у діяльність державного діяча.


      Відповідь Офісу генпрокурора про відкриття справ проти Лероса / Документ видання "Бабель"

      Що відомо про скандал між Єрмаком і Леросом

      • Раніше Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю.
      • Згодом народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ нібито торгує державними посадами.
      • Андрій Єрмак відповів, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса. За словами самого Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він – чесний і порядний.
      • Тоді Лерос опублікував інші відео. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.
      • 30 березня Державне бюро розслідувань відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
      • Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.
      • Водночас генпрокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала скандал між Гео Леросом і Андрієм Єрмаком. Вона наголосила, що має позитивну думку щодо Лероса і має з ним "абсолютно нормальні" відносини ще з Трускавця, де "слуги народу" проходили "курс молодого депутата".
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Офіс генпрокурора Скандал між Єрмаком і Леросом Гео Лерос
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