Офис генпрокурора открыл дела против Гео Лероса: в чем его обвиняют
Офис генерального прокурора открыл три уголовных дела против депутата Гео Лероса из-за опубликованных им видео брата главы Офиса президента Дениса Ермака.
Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на информационный запрос в Офис генпрокурора.
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Мотивами для открытия дел в ГПУ стали сообщения в СМИ, а не заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.
По каким статьям подозревают Гео Лероса
- ч. 1 ст. 365 – превышение власти или служебных полномочий;
- ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны;
- ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля.
Ответ Офиса генпрокурора об открытии дел против Лероса / Документ издание "Бабель"
Что известно о скандале между Ермаком и Леросом
- Ранее Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Якобы это его реакция на интервью.
- Впоследствии народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ якобы торгует государственными должностями.
- Андрей Ермак ответил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса. По словам самого Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. Также он – честный и порядочный.
- Тогда Лерос опубликовал другие видео. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
- 30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лероса по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий.
- Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что он "пытался давить" на его коллег.
- В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала скандал между Гео Леросом и Андреем Ермаком. Она подчеркнула, что у нее положительное мнение относительно Лероса и "абсолютно нормальные" отношения еще из Трускавца, где "слуги народа" проходили "курс молодого депутата".
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