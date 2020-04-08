Офис генпрокурора открыл дела против Гео Лероса: в чем его обвиняют

Офис генерального прокурора открыл три уголовных дела против депутата Гео Лероса из-за опубликованных им видео брата главы Офиса президента Дениса Ермака.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на информационный запрос в Офис генпрокурора.

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Мотивами для открытия дел в ГПУ стали сообщения в СМИ, а не заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

По каким статьям подозревают Гео Лероса

ч. 1 ст. 365 – превышение власти или служебных полномочий;

ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны;

ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля.



Ответ Офиса генпрокурора об открытии дел против Лероса / Документ издание "Бабель"

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