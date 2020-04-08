"Пленки Ермака": реакция Зеленского и главные факты по делу

После нескольких дней молчания Офис Президента таки отреагировал на так называемые "пленки Ермака". Неофициальная реакция Владимира Зеленского на разоблачение – еще интереснее. Об основном в скандале вокруг головы ОП – читайте дальше.

Вже більше тижня, як оприлюднено відео, на якому брат голови Офісу Президента Денис Єрмак нібито торгує посадами і домовляється про лобіювання інтересів. Однак Андрій Єрмак досі на посаді, не йдеться навіть про його відсторонення.

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А от керівництву власної фракції Володимир Зеленський свою позицію по питанню непублічно озвучив. Він зауважив, що Єрмак – його друг, а Лерос – аферист.

Я коли прочитала це вперше – одразу не повірила. Однак декілька перевірених джерел, які були на зустрічі, підвердили мені, що президент дійсно таке сказав. Знаєте, тут можна було б пожартувати, що Зеленському звісно видніше хто там аферист, це ж він взяв у свою партію Лероса, але не до жартів.

Дивіться відеоблог "Політична кухня" Анни Калюжної за 7 квітня 2020:

Зеленський критикував Порошенка за корупцію

Не до жартів було і коміку Володимиру Зеленському рік тому, коли йшлося про корупцію. Він гостро критикував опонента за мовчання. Наприклад, коли Порошенко мовчав про скандал із розкрадання в "Укроборонпромі", де фігурував його найближчий партнер Гладковський разом із сином.



Петро Порошенко, Олег Гладковський та його син Ігор / Фото: колаж 24 каналу

Що відомо про скандал в "Укроборонпромі"?Журналісти програми "Наші гроші" заявили, що в Україні діє багаторічна схема відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До того ж, до корупційної схеми нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – партнера президента Петра Порошенка. Вони контрабандою продавали неякісні запчастини і техніку з Росії "Укроборонпрому". Відбувалось це через фірми-прокладки, що давало змогу відмивати шалені суми грошей.

Я впевнена, що більшість українців про "плівки Єрмака" чули, незважаючи на те, що про них олігархічні канали, зокрема й канал Петра Порошенка, мовчать як риби.

Натомість ми бачимо, що відреагували на скандал лише кілька депутатів владної фракції. Написали звернення до правоохоронців, щоб ті активно розслідували факти, які висвітлені на плівках. Однак деякі депутати вирішили навпаки захистити голову Офісу Президента.

Яка позиція Дубінського щодо плівок

В Олександра Дубінського знову у всьому винен Сорос. Він нібито дав грант брату Єрмака, щоб той вичисляв недобросовісних кандидатів, а потім просив прем'єра призначити їх на посаду голови "Енергоатому".

Однак, Дубінський написав цей пост через кілька діб після оприлюднення плівок. Його пов'язують з олігархом Коломойським, а журналісти фіксують, як близька до олігарха людина регулярно зустрічається з Єрмаком. Ба більше, Дубінського самого ловили двічі за лобіювання рішень для Яценка і Холодова в фінансовому комітеті. Саме тому висновок напрошується сам – однак лише для нас.



Олександр Дубінський / Фото: slovoidilo

Справу щодо муралів на "Осокорках" поновили

Генпрокурор, ДБР і СБУ зробили трішки інші висновки. Відкрили 6 кримінальних справ, а в 4 з них вирішили допитувати саме Гео Лероса. Людину, яка б мала захищатись законом як потенційний викривач корупції.



Гео Лерос / Фото: twnews

Натомість зараз ДБР навіть поновили справу щодо муралів, які намалювали на "Осокорках". У НАБУ вже шукали там зловживання, але не знайшли. Отже висновок такий. Поки Лерос – рядовий депутат "Слуги народу", який не йде проти Офісу Президента – на мурали їм все одно. Як тільки він оприлюднив те, що не подобається голові Офісу – одразу став "аферистом" і "особливо небезпечним злочинцем".

Що відомо про справу?Нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса звинувачують у тому, що він, обіймавши посаду радника міністра інформполітики та радника мера Києва, нібито лобіював виділення коштів на арт-проект Art United Us. Одним з них є мурал на станції метро "Осокорки". Щодо коштів – йдеться про 3,7 мільйона гривень з державного бюджету.

Однак більшість проваджень, які відкрили у справі, направлені на те, аби з'ясувати хто ж записував Єрмака. Про це і питали в депутата на допиті. Про що йдеться на плівках – ніхто не з'ясовує.

Як розслідують "плівки Єрмака"

Загалом розслідують перевищення влади працівником правоохоронного органу, розголошення державної таємниці, втручання у діяльність державного діяча і шахрайство. Можна було б подумати, що шахрайство – це так кваліфікують зміст плівок, але ж ні. Бо всі справи об'єднали в одну.

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З іншого боку, яку державну таємницю могли обговорювати ці люди на відео? І яке може бути втручання в діяльність державного діяча, якщо на відео таких нема? Там більше схоже на "втручання в діяльність шахрая". Державний діяч – це тільки старший брат Андрій Єрмак, а у його діяльність, як ми бачили, ніхто не втручався.



Андрій Єрмак / Фото: Апостроф

Лерос каже, що ці відео – це ще не кінець. Може в СБУ та ДБР знають про це, тому й зареєстрували статтю за цією кваліфікацією. А ось стаття про правоохоронця може свідчити про те, що на плівки могли знімати в рамках якогось зі слідств.

Правоохоронці мовчать

Однак зараз всі правоохоронці мовчать як мишки – не кажуть, що вони наче раніше розслідували цей напрямок. Так часто буває в наших правоохоронних органах. Пишуть або провсяк випадок, або для заробітку з цих договорняків.

Не дають хід справі, а потім або з кимось не діляться, або хтось виявляється адекватним серед слідчої групи – і плівки в руках журналістів або флешка в руках депутата. Ми ж рік тому таку ж картину з "хлопчиками" Гладковськими бачили.

До речі, журналісти встановили, що записувати Єрмака міг Дмитро Штанько – це підприємець, який до цього, як виявилось, фігурував в кримінальній справі в поліції.

В Офісі Президента зараз кажуть, мовляв,що на плівках нічого немає, адже нікого з цих людей не призначено.

По-перше, замах на злочин ніхто не відміняв. Так само, як і ту статтю про шахрайство.

Так само, як і ту статтю про шахрайство. По-друге, більшість матеріалу на плівках дійсно ніпрощо. Однак журналісти проаналізували 30 годин відео, які Лерос передав їм. Вони встановили, що серед безлічі зустрічей є кілька епізодів, які можна довести.

► Такою є зустріч з ексрегіоналом Володимиром Купчаком. Судячи з усього, або таланти, або озвучені суми переконали молодшого Єрмака написати лист на ім'я прем'єра з рекомендацією якнайшвидше звільнити попереднього голову "Енергоатому" і для уникнення там катастрофи якнайшвидше призначити туди Купчака.

І ви знаєте, прем'єр все таки вирішив терміново переадресувати лист профільному міністру, а пізніше, після нібито рекомендації Зеленського, звільнити Недашківського з посади.



Юрій Недашківський / Фото: Укрінформ

А зараз же, за версією Лероса, для призначення фаворита виникла маленька перепона.

Конкурс. Призначити на посаду Купчака можна лише після перемоги на відкритому конкурсі.

► Друга історія, яку вдалось опізнати журналістам, – це спроба знищити успішну одеську компанію з перевезень з іноземним капіталом на замовлення турецького конкурента. Де, як виявилось, раніше працював Денис Єрмак.

Денис Єрмак визнав свою причетність до плівок

Денис Єрмак, до речі, згодом визнав, що на плівках він. Він, фактично, підтвердив свою причетність до імовірних злочинів, ще й написав отаке абсурдне пояснення.

Той факт, що мій брат працює в Офісі Президента, не має обмежувати мої законні права на трудову діяльність,

– сказав він.

Є інформація, що він ходить по допитам. Однак про них ми не чуємо нічого, адже не думаю, що Денис Єрмак дуже хоче зараз розповісти не лише слідчим, а й журналістам подробиці своєї "трудової діяльності".



Денис Єрмак / Фото: скриншот з відео

До речі, кілька цікавих речей на брифінгу вже сказав і старший брат. Наприклад, що Лерос все це опублікував в інтересах якихось там осіб, а натякає він на свого попередника Богдана, бо мститься йому, що той "зірвав" призначення друга депутат Іллі Сагайдака в Кабміні.

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Андрій Єрмак має знати, що він не має права втручатись в діяльність уряду. Це незаконно. На непублічній зустрічі з фракцією він сказав, що не знав про те, що брат таким займався. До цього ж публічно писав про досягення Дениса Єрмака в АТО і чесну сім'ю.

Можна припустити, що він не знав, що його брат, користуючись високопоставленим становищем Єрмака, проводив такі зустрічі. Тоді в мене питання – а як людина, яка не знає, що робиться в його сім'ї, може проводити доленосні для країни зустрічі і очолювати міжнародний напрямок?

А також вся ця історія зараз більше походить на розправу з Леросом, яку йому публічно і обіцяв Єрмак.