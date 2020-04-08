Брат Ермака работал в СНБО: на какой должности
Денис Ермак был внештатным советником заместителя секретаря СНБО. Должность он занимал с марта 2015 по август 2019 года.
О работе Ермака в Совете национальной безопасности и обороны пишет "РБК-Украина".
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В аппарате СНБО отметили, что Денис Ермак был внештатным советником Александра Литвиненко на общественных началах.
Важно! Литвиненко был заместителем секретаря Совета с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года.
Дениса Ермака на такую должность назначили распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года. Уволили – распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.
На этом посту Ермак отвечал за организацию и проведение мероприятий, связанных с деятельностью заместителя секретаря СНБО и информационно-аналитической работой.
К слову, ранее Денис Ермак в фейсбуке сообщил, что как сотрудник СНБО участвовал в АТО.
Скандал с "пленками Ермака": коротко
- 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат председателя Офиса Президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
- Ермак в ответ заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР. Он добавил, что его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. Также он – честный и порядочный.
- Правоохранители открыли ряд уголовных производств, но лишь одно из них касается именно содержания опубликованных видео – это дело возбудила САП. Остальные только связаны с самим фактом публикации компромата на главу ОП.
- Брат главы ОП Денис Ермак признал, что на обнародованных видео именно он.
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