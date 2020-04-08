Брат Ермака работал в СНБО: на какой должности

Денис Ермак был внештатным советником заместителя секретаря СНБО. Должность он занимал с марта 2015 по август 2019 года.

О работе Ермака в Совете национальной безопасности и обороны пишет "РБК-Украина".

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В аппарате СНБО отметили, что Денис Ермак был внештатным советником Александра Литвиненко на общественных началах.

Важно! Литвиненко был заместителем секретаря Совета с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года.

Дениса Ермака на такую ​​должность назначили распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года. Уволили – распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

На этом посту Ермак отвечал за организацию и проведение мероприятий, связанных с деятельностью заместителя секретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

К слову, ранее Денис Ермак в фейсбуке сообщил, что как сотрудник СНБО участвовал в АТО.

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