Фигуранты "пленок Ермака" рассказали о себе и о знакомстве с братьями

Фигурант пленок с братом председателя Офиса Президента Денисом Ермаком – Дмитрий Штанько – 16 лет проработал в органах внутренних дел. Другой фигурант Сергей Шумский – гласный внештатный работник оперативного управления СБУ.

"16 лет, до 2014 года, работал в органах внутренних дел, ушел по собственному желанию. Сейчас имею частную юридическую практику, поскольку являюсь кандидатом юридических наук", – рассказал Штанько по собственной инициативе в интервью Bihus.info.

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"(Моя должность) гласный внештатный сотрудник оперативного управления СБУ (объяснил, что это означает, что он не имеет звания и должности, но сотрудничает с СБУ – 24 канал). Линия контрразведывательной и разведывательной деятельности в рамках проведения АТО и ООС против русских и боевиков с 2015 года. До этого был сотрудником МВД", – рассказал Шумский.

Денис Ермак был моим другом до определенного момента – пока совершенно не потерял мое доверие и статус друга,

– добавил Шумский.

По словам фигурантов "пленок", несмотря на то, что они оба – из органов внутренних дел, записи разговоров Ермака не были спецоперацией правоохранителей.

Штанько заявил, что с главой Офиса Президента Андреем Ермаком не знаком, знает только его брата – Дениса. По просьбе последнего Штанько искал кандидатов на различные государственные должности.

Внештатный сотрудник СБУ (Шумский) рассказал, что Денис как-то сразу после объявления победы на выборах президента Владимира Зеленского позвал Шумского домой для знакомства с Андреем, который в то время был помощником Зеленского. По словам Шумского, Денис позвонил ему и сказал, что брату нужна помощь, и Шумский, возможно, "будет чем-то полезен молодой команде Зеленского".

Шумский добавил, что пошел на эту встречу, она была дома у Ермаков и на ней были только они втроем.

По его словам, он был интересен Андрею Ермаку тем, что работает со спецслужбами, которые в нашей стране "обладают наиболее достоверной информацией".

Шумский рассказал, что Ермаки просили его консультировать их по различным кандидатам. Информацию о людях он якобы собирал "на просторах интернета" и не привлекал к этому свои связи.

Шумский также уверяет, что они с Андреем Ермаком – "не друзья ни в коем случае". Также утверждает, что был для Ермака "ресурсом, который было очень удобно использовать", потому что бесплатно.

Шумский добавил, что сам думал, что "делал благо для страны, потому что не позволял пропускать в высшие эшелоны власти людей, которые себя как-то запятнали".

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