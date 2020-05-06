ГБР и СБУ будут расследовать: ответ Зеленского на петицию относительно отставки Ермака

Президент Владимир Зеленский 6 мая ответил на электронную петицию к нему с призывом уволить руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Еще 23 апреля она набрала на сайте главы государства необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

В ответе Зеленского на петицию говорится, что руководитель ОПУ назначается на срок полномочий президента и освобождается им. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Вместе с тем глава государства добавил, что озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ. Он пообещал сообщить украинцам о результатах расследования.

Обратите внимание! Петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака" появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Александр Иванов.

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