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      ГБР и СБУ будут расследовать: ответ Зеленского на петицию относительно отставки Ермака

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      Петиция об отставке Андрея Ермака - ответ Зеленского
      Андрей Ермак и Владимир Зеленский / Офис Президента

      Президент Владимир Зеленский 6 мая ответил на электронную петицию к нему с призывом уволить руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Еще 23 апреля она набрала на сайте главы государства необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

      В ответе Зеленского на петицию говорится, что руководитель ОПУ назначается на срок полномочий президента и освобождается им. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

      К теме Ермак говорит, что пленки, где его брат "барыжит" госдолжностями – "спланированная операция"

      Вместе с тем глава государства добавил, что озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ. Он пообещал сообщить украинцам о результатах расследования.

      Обратите внимание! Петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака" появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Александр Иванов.

      Скандал с братом Ермака: главное

      • Скандал вспыхнул, когда депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно руководителя ОПУ.
      • Через несколько дней Лерос опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.
      • Сам Андрей Ермак считает, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.
      • Народный депутат на этом не остановился и выпустил еще несколько порций компромата на Ермаков. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
      • Позже Владимир Зеленский из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Гео Лерос Офіс Президента Скандал между Ермаком и Леросом Андрей Ермак
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