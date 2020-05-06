ГБР и СБУ будут расследовать: ответ Зеленского на петицию относительно отставки Ермака
Президент Владимир Зеленский 6 мая ответил на электронную петицию к нему с призывом уволить руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Еще 23 апреля она набрала на сайте главы государства необходимое количество голосов для ее рассмотрения.
В ответе Зеленского на петицию говорится, что руководитель ОПУ назначается на срок полномочий президента и освобождается им. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Вместе с тем глава государства добавил, что озвученные в СМИ факты расследуют ГБР и СБУ. Он пообещал сообщить украинцам о результатах расследования.
Обратите внимание! Петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака" появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Александр Иванов.
Скандал с братом Ермака: главное
- Скандал вспыхнул, когда депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно руководителя ОПУ.
- Через несколько дней Лерос опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.
- Сам Андрей Ермак считает, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.
- Народный депутат на этом не остановился и выпустил еще несколько порций компромата на Ермаков. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
- Позже Владимир Зеленский из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.