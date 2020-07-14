Співробітники СБУ затримали за підозрою у шахрайстві Дмитра Штанька. Він записував скандальні розмови з Денисом Єрмаком – братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Штанька затримали при отриманні хабаря, пише "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела.

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Автор "плівок Єрмака" отримав 100 тисяч доларів винагороди за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна. За словами джерела, його затримали за підозрою в шахрайстві.

Співробітники СБУ припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється в скоєнні шахрайських дій, 14 липня о 14:15,

– інформує СБУ.

Наразі немає додаткових деталей операції.

До слова, Штанько міг записувати розмову з братом глави Офісу Президента Денисом Єрмаком.

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Що відомо про "плівки Єрмака"