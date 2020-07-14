СБУ затримала Дмитра Штанька – автора "плівок Єрмака": що відомо
Співробітники СБУ затримали за підозрою у шахрайстві Дмитра Штанька. Він записував скандальні розмови з Денисом Єрмаком – братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
Штанька затримали при отриманні хабаря, пише "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела.
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Автор "плівок Єрмака" отримав 100 тисяч доларів винагороди за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна. За словами джерела, його затримали за підозрою в шахрайстві.
Співробітники СБУ припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється в скоєнні шахрайських дій, 14 липня о 14:15,
– інформує СБУ.
Наразі немає додаткових деталей операції.
До слова, Штанько міг записувати розмову з братом глави Офісу Президента Денисом Єрмаком.
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Що відомо про "плівки Єрмака"
- 29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос опублікував серію відео, на яких брат глави Офісу Президента начебто обговорює кадрові призначення за гроші.
- Наступного дня САП відкрила кримінальну справу щодо "плівок Єрмака" за статтею про зловживання впливом.
- 1 квітня Денис Єрмак назвав опубліковані відео "нарізкою з вирваним контекстом".
- Через день у Зеленського повідомили, що СБУ перевіряє "обидві сторони", що залучені у конфлікт.
- 8 квітня фігуранти "плівок Єрмака" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли в інтерв'ю про схемах брата Андрія Єрмака і зв'язках з СБУ .
- 23 квітня справу про "плівки Єрмака" було передано з НАБУ в Нацполіцію. Кваліфікація в справі була змінена з зловживання впливом на шахрайство.