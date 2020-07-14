Сотрудники СБУ задержали по подозрению в мошенничестве Дмитрия Штанько. Он записывал скандальные разговоры с Денисом Ермаком – братом главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Штанько задержали при получении взятки, пишет "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.

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По словам источника, его задержали по подозрению в мошенничестве. Автор "пленок Ермака" получил 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возвращении изъятого правоохранителями имущества.

Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий, 14 июля в 14:15,

– информирует СБУ.

Пока нет дополнительных деталей операции.

К слову, Штанько мог записывать разговор с братом главы Офиса Президента Денисом Ермаком.

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