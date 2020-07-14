СБУ задержала Дмитрия Штанько – автора "пленок Ермака": что известно
Сотрудники СБУ задержали по подозрению в мошенничестве Дмитрия Штанько. Он записывал скандальные разговоры с Денисом Ермаком – братом главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Штанько задержали при получении взятки, пишет "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.
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По словам источника, его задержали по подозрению в мошенничестве. Автор "пленок Ермака" получил 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возвращении изъятого правоохранителями имущества.
Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий, 14 июля в 14:15,
– информирует СБУ.
Пока нет дополнительных деталей операции.
К слову, Штанько мог записывать разговор с братом главы Офиса Президента Денисом Ермаком.
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Что известно о "пленках Ермака"
- 29 марта 2020 года нардеп Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса Президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
- На следующий день САП возбудила уголовное дело в отношении "пленок Ермака" по статье о злоупотреблении влиянием.
- 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
- Через день у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", вовлеченные в конфликт.
- 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ.
- 23 апреля дело о "пленках Ермака" было передано из НАБУ в Нацполицию. Квалификация в деле была изменена с злоупотребления влиянием на мошенничество.