Офис Президента намерен на законодательном уровне приравнять публикацию разговоров чиновников к уголовному преступлению. Об этом глава Офиса Андрей Ермак рассказал журналистам The Washington Post, и заявил, что готовят такой законопроект.

На пленках, которые опубликовал нардеп "Слуги народа" Гео Лерос – Денис Ермак, брат действующего главы офиса президента Андрея Ермака, якобы приторговывает должностями. Разговоры "слуга" обнародовал весной и передал журналистам-расследователям. На днях Андрей Ермак дал интервью изданию The Washington Post, где заявил, что инициирует уголовное преследование за публикацию прослушек чиновников. Больше – читайте в материале 24 канала.

Детали Офис Президента хочет ввести ответственность за прослушивание топ-чиновников

Прикрытие пленками о Порошенко

Конечно, речь шла не о брате Ермака, а о пленках переговоров пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Такая попытка угодить демократам вылилась в дискуссию в Украине. Ведь этот шаг защитит и действующего президента и его команду от утечки подобных записей и разрушительных последствий, говорят журналисты. И конечно же будет работать это против медиа, которые будут публиковать их.

По мнению Лероса, шансы, что депутаты поддержат такой законопроект – крайне низкие. Сам же Ермак в комментарии "НВ" отметил, что этот закон не будет касаться СМИ, а также не будет распространяться на доказательства в коррупционных преступлениях. Журналисты 24 канала пытались расспросить у самого Андрея Ермака больше деталей, но ответа на запрос пока еще не получили.

ОП есть что скрывать

Вполне не исключено, что офису Президента есть, что скрывать. В этом уверен Гео Лерос, который собственно и слил разговоры брата Ермака.

"Так как доминирующее большинство людей, которые пришли в ОП – некомпетентные, я уверен, что они допустили немало ошибок. Я уверен, что есть еще какие-то записи с представителями ОП, которые не хотели бы, чтобы были опубликованы", – подчеркнул Гео Лерос.



Гео Лерос / Фото Liga.net

Бороться следует с причинами, а не с последствиями

Без подобных публикаций мы бы никогда не узнали о рюкзаках сына Авкова. Записи, которые нашли в сети, и проанализировали журналисты-расследователи, легли в основу дела НАБУ. Ермак же называет обнародование таких разговоров угрозой национальной безопасности. Однако, по словам экспертов, бороться следует с причинами, а не последствиями.

"Мы имеем в Украине проблему, когда каждый олигарх имеет свою спецслужбу и может осуществлять такого рода прослушки. Это прежде всего вопрос к СБУ, которая подчинена напрямую президенту. Второй вопрос заключается в том, что часто в медиа сливается то, что записывалось правоохранителями в рамках уголовных производств", – отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Детали о скандале между Леросом и Ермаком – читайте здесь.