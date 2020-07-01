Тайную запись разговоров топ-чиновников и публикации этих записей в Офисе Президента называют "национальным спортом" в Украине. Поэтому там решили ввести ответственность за такие действия.

Информацию о разработке соответствующего законопроекта, который бы предусматривал ответственность за прослушивание топ-чиновников озвучил глава ОП Андрей Ермак в комментарии The Washington Post.

В то же время Для меня это пустое дело, – Зеленский о "пленках Ермака"

По его словам, это нужно для "защиты национальной безопасности".

Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконной деятельностью гражданина Украины в следствии определенных внутренних мотивов, или за этим стоят иностранные спецслужбы,

– заявил Андрей Ермак.

Таким образом украинская власть пытается "успокоить" иностранных партнеров. Речь идет, в первую очередь, о США. Ведь именно телефонные разговоры руководства двух стран стали причиной нескольких международных скандалов.

Внештатный советник Зеленского Игорь Новиков считает, что таким образом Украине удастся избежать "токсичности", ведь мировые лидеры смогут быть уверены в конфиденциальности телефонных переговоров.

Издание отмечает, что таким образом команда Зеленского может уберечь себя от разрушительных утечек информации, которые постоянно происходят. Но, с другой стороны, это может поднять тревогу среди журналистов и антикоррупционных активистов, если им будет запрещено публиковать записи коррупционных разговоров чиновников, судей, прокуроров и других влиятельных лиц.

Скандалы с записями топ-чиновников в Украине