Таємний запис розмов топ-чиновників та публікація цих записів в Офісі Президента називають "національним спортом" в Україні. Тож там вирішили ввести відповідальність за такі дії.

Інформацію про розробку відповідного законопроєкту, який би передбачав відповідальність за прослуховування топ-чиновників озвучив голова ОП Андрій Єрмак в коментарі The Washington Post.

Водночас Для мене це порожня справа, – Зеленський про "плівки Єрмака"

За його словами, це потрібно для "захисту національної безпеки".

Це ненормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо, чи є це незаконною діяльністю громадянина України через певні внутрішні мотиви, чи за цим стоять іноземні спецслужби,

– заявив Андрій Єрмак.

В такий спосіб українська влада намагається "заспокоїти" іноземних партнерів. Мова йде, в першу чергу, про США. Адже саме телефонні розмови керівництва двох країни здійснили декілька міжнародних скандалів.

Позаштатний радник Зеленського Ігор Новіков вважає, що таким чином Україні вдасться уникнути "токсичності", адже світові лідери зможуть бути впевнені у конфіденційності телефонних переговорів.

Видання відзначає, що в такий спосіб команда Зеленського може вберегти себе від руйнівних витоків інформації, які постійно відбуваються. Але, з другої сторони, вона може підняти тривогу серед журналістів та антикорупційних активістів, якщо їм буде заборонено публікувати записи корупційних розмов чиновників, суддів, прокурорів та інших впливових осіб.

Скандали із записами топ-чиновників в Україні

Україна та США були втягнуті в міжнародний скандал, коли народний депутат Андрій Деркач опублікував телефонну розмову, на якій чутно голоси, схожі на тодішніх президента України Петра Порошенка та віцепрезидента США Джо Байдена. Серед розмов була вимога про звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна.

Петро Порошенко публікацію цих записів назвав "проросійською провокацією", яку здійснює Офіс Президента. В Джо Байдена заявили, що плівки були "відредаговані".

Перед тим також були опубліковані таємно записані розмови тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з міністрами щодо президента Зеленського.