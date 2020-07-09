Офіс Президента має намір на законодавчому рівні прирівняти публікацію розмов чиновників до кримінального злочину. По це глава Офісу Андрій Єрмак розповів журналістам The Washington Post, та заявив, що готують такий законопроєкт.

На плівках, які опублікував нардеп "Слуги народу" Гео Лерос – Денис Єрмак, брат чинного голови офісу президента Андрія Єрмака, начебто приторговує посадами. Розмови "слуга" оприлюднив навесні та передав журналістам-розслідувачам. Днями Андрій Єрмак дав інтерв'ю виданню The Washington Post, де заявив, що ініціює кримінальне переслідування за публікацію прослуховувань чиновників. Більше – читайте в матеріалі 24 каналу.

Деталі Офіс Президента хоче ввести відповідальність за прослуховування топ-чиновників

Прикриття плівками про Порошенка

Звісно, мова йшла не про брата Єрмака, а про плівки перемовин п'ятого президента Петра Порошенка і колишнього віце-президента США Джо Байдена. Така спроба догодити демократам вилилась у дискусію в Україні. Адже цей крок захистить і чинного президента та його команду від витоку подібних записів та руйнівних наслідків, кажуть журналісти. І звісно ж працюватиме це проти медіа, які публікуватимуть їх.

На думку Лероса, шанси, що депутати підтримають такий законопроєкт – вкрай низькі. Сам же Єрмак у коментарі "НВ" зазначив, що цей закон не стосуватиметься ЗМІ, а також не розповсюджуватиметься на докази у корупційних злочинах. Журналісти 24 каналу намагалися розпитати у самого Андрія Єрмака більше деталей, але відповіді на запит наразі ще не отримали.

ОП є що приховувати

Цілком не виключено, що Офісу Президента є, що приховувати. В цьому впевнений Гео Лерос, який власне і злив розмови брата Єрмака.

"Так як домінюча більшість людей, які прийшли в ОП – некомпетентні, я впевнений, що вони допустили чимало помилок. Я впевнений, що є ще якісь записи з представниками ОП, які не хотіли б, щоб були опубліковані", – наголосив Гео Лерос.



Гео Лерос / Фото Liga.net

Боротися слід з причинами, а не з наслідками

Без подібних публікацій ми б ніколи не дізналися про рюкзаки сина Авкова. Записи, які знайшли у мережі та проаналізували журналісти розслідувачі, лягли в основу справи НАБУ. Єрмак же називає оприлюднення таких розмов загрозою національній безпеці. Проте, за словами експертів, боротися слід з причинами, а не наслідками.

"Ми маємо в Україні проблему, коли кожен олігарх має свою спецслужбу і може здійснювати такого роду прослушки. Це передовсім питання до СБУ, яка підпорядкована прямо президенту. Друге питання полягає в тому, що часто в медіа зливається те, що записувалося правоохоронцями в межах кримінальних проваджень", – зазначила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

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