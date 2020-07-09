О скандальных "пленках Ермака", концентрации власти в Офисе Президента, а также "теплой ванной", которую Зеленскому создает его окружение – читайте в первой части интервью народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса в программе "Перекрестный допрос".

Также в эфире 24 канала он рассказал, есть ли у него личный конфликт с Андреем Ермаком и кто может давать задания главе ОП.

Обратите внимание Я своего рода сигнал Зеленскому, что не все в порядке, – Гео Лерос о коррупционных скандалах

О "пленках Ермака"

Вы объявили войну человеку, который считает себя не первым, но и не вторым в этом государстве. Вы знали, кто у нас контролирует все правоохранительные и силовые органы – это люди, приближенные к президенту и очень преданны ему. На что вы рассчитывали и почему не боялись?

Справка. 29 марта Лерос опубликовал в соцсетях видео, на котором брат Андрея Ермака обсуждает назначения определенных лиц на государственные должности. За эти услуги фигурант видео якобы берет взятки. Денис Ермак признал, что на видео – именно он, но там не было никаких нарушений закона. В САП говорят, что по этому поводу начали уголовное производство – по заявлению Лероса. ГБР, вместо этого, начало производство по заявлению Ермака, который обвинил Лероса в мошенничестве. СБУ, полиция и Офис генпрокурора также открыли производства против Лероса. НАБУ открыло два уголовных производства по делу так называемых "пленок Ермака". Одно из них касается самого руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, другое – его брата Дениса.

Прежде всего я рассчитывал на то, что президент и его команда декларировали до выборов. На то, что будет нулевая толерантность к коррупции и к ближайшему окружению. Что несмотря на то, друг не друг, брат не брат, не будет избирательного отношения к правосудию в отношении конкретных людей. Я искренне был уверен, что человека не просто уволят, а привлекут к ответственности.

Вас удивила реакция Офиса Президента на то, что вы обнародовали? То, что дело завели против вас, а не против Ермака или по крайней мере не отстранили его? Ожидали ли такого?

Для меня это было неожиданно. Но стало определенным маркером того, достигнем ли мы чего-то и в целом – к чему мы стремимся. На этом примере я понял, что точно не буду отступать. Я был уверен, что его уволят. Что будут привлечены к ответственности он, брат и все причастные.

Почему, по вашему мнению, так случилось?

Речь не идет конкретно про этот пример: мне кажется, что в стране сейчас патовая ситуация, поскольку неформальные договоренности доминируют над официальными институтами. Это происходит конкретно с Ермаком и его договоренностями. Например, я прочитал новость на сайте ОП о том, что его глава беседовал с вице-президентом Всемирного банка. Где в Конституции указано, что канцеляр ОП – политическая должность? На каких основаниях он разговаривает с вицепрезидентом Всемирного банка? Почему не глава МИД? Почему не исполняющая обязанности главы НБУ? Да кто угодно, если является политиком.

Народный депутат Гео Лерос / Фото прессслужбы "Слуги народа"

Сейчас Ермак – не политик, а канцеляр. Пользуясь случаем – поскольку я на всех крупных телеканалах заблокирован – хотел бы порекомендовать ОП (у них есть право законодательной инициативы) внести законопроект в Раду, согласно которому глава будет наделен определенными сверхполномочиями. Будет исполнять обязанности премьер-министра, министра иностранных дел, генпрокурора, главы СБУ, главы МВД. Тогда не будет никаких вопросов. Это вы сейчас его тролите. Но пока что они планируют подать в Раду законопроект, который запретит обнародовать любые аудиозаписи такого типа, как опубликовали вы. Как вам инициатива? Они это аргументируют тем, что это вредит имиджу Украины. Мол, западные политики боятся вообще здесь что-то говорить, потому что любые их разговоры могут быть обнародованы. Я лично считаю, что Ермак предлагает такой законопроект именно через пленки, которые обнародовали вы. Как вы считаете, логична ли эта инициатива? Или это реально-просто его самозащита? Справка. В комментарии The Washington Post Андрей Ермак заявил о разработке законопроекта, который бы предусматривал ответственность за прослушивание топ-чиновников. По его словам, это нужно для "защиты национальной безопасности". Такой законопроект для меня будет резонировать с законами 16 января. Это – полное наступление на свободу слова и демократию. Как председатель ОП, исходя из своего случая, может инициировать такой законопроект? Конечно, это для того, чтобы подстраховать свою задницу – если в будущем что-то вылезет, чтобы это нельзя было применить в суде. Поэтому не удивляюсь, что человек, который занял эту должность, не почувствовал, где заканчивается граница его личного и начинается общественного. Сейчас все, что он делает в государстве – разговаривает с людьми, едет в Минск на переговоры, представляет Украину, проводит собеседования – он воспринимает свои обязанности, как должное. Даже в какой-то степени, думаю, президент увидел, как он это делает, и сам начал перебирать этот опыт. В интервью "Украинской правде" Зеленский заявил, что не может найти министра образования, председатель комитета провел собеседования с 15 людьми, и ни с кем не согласен. Так это же не задача президента. Это – превышение полномочий, конституционное нарушение. И когда президент с легкостью об этом говорит, значит то, что происходит в ОП – в порядке нормы.



Андрей Ермак и Владимир Зеленский / Фото Офиса Президента

Недавно также была встреча с бизнесом, насколько помню, в Одесской области. Там президент заявил, что ищет кандидатуру на вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики. Это опять превышение полномочий и нарушение Конституции. Этим должен заниматься исключительно премьер-министр.

О скандальных договоренностях в Минске

У нас были разные главы ОП. Кто-то реально был главой канцелярии, кто-то "серым кардиналом". Вопрос, видимо, в том, что власть не дают, ее берут. До какой границы в этом дошел Ермак? Насколько, по вашему мнению, большое влияние он имеет на президента?

Есть история, когда премию Дарвина получил человек, который пытался бороться с кротами у себя на огороде. Он решил подключить электрические провода ко всем лункам: поджарил всех кротов и вместе с ними похоронил себя. Мне кажется, что сейчас глава ОП делает то же самое. Он президента сажает к себе в лодку всех своих проблем, и прикрывается президентом.

Относительно того, до какого предела это может дойти... Мне казалось, что 2 – 3 месяца назад предел уже был достигнут, когда он в Минске поставил свою подпись. Но он сейчас председатель ОП, и когда-то он им не будет, власть не вечна. Я считаю, что как минимум за этот конкретный пункт он может сесть.

Справка. 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в нем принял руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак. Во время встречи был подписан документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и временно оккупированных Россией территорий Донбасса. Через это в украинском обществе и политикуме власть обвинили в "государственной измене".

За Минск? Вы имеете в виду, что там был формально нарушен закон, что он не имел права ставить подпись?

Конечно. Он не политическая фигура, он не имел права этого делать.

О возвращении института "смотрящих"

Но почему так происходит?

Во-первых, это – полный дилетант. Как и, увы, многие из тех, кто пришли к власти. Они не понимают, как работает система. Идет полное уничтожение государственных институтов. По Монтескье есть определенная система противовесов и сдерживателей, у нас же ее сейчас нет. Идет полная концентрация власти в ОП.

Они не чувствуют, где, как и что должно быть. Надо генпрокурора? Позвонили, она прискакала через 5 минут. Надо, чтобы глава СБУ приехал – уже на месте. В воскресенье, 29 марта, когда я опубликовал пленки, в тот же день было совещание в ОП, СБУ и прокуратура приехали по звонку. Так не делается, в любой цивилизованной стране мира так не должно быть.

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Президент пришел, декларируя намерение изменить все и ввести нормальные правила. Почему этого не произошло? Дело в его окружении тоже, или в нем самом?

В начале интервью я говорил, что в стране – патовая ситуация. Потому что для большинства избирателей то, что они отдали голос за Зеленского, было показателем того, что они устали от пустых обещаний людей, которые годами в политике. Ведь Черчилль говорил, что настоящий политик должен уметь обещать много, а потом объяснить, почему этого не произошло. К сожалению, большинство наших политиков пользуются именно этой формулой.

Зеленский был тем человеком, который должен был прийти и изменить все. Это как "Черный лебедь" Нассима Талеба – непредсказуемое событие, которое должно было полностью снести всех авторитетных политических деятелей и изменить страну. Но, к сожалению, вынужден констатировать, что в ОП сейчас снова появился институт "смотрящих", как это было при Януковиче.

Сейчас хотят принять закон об игорном бизнесе – он лоббистский. Нарисовался там Баум в ОП, который курирует это направление. У Ермака появился Комарницкий, который курирует все направления в Киеве – строительства, часть относительно разрешений, землю. Начинают появляться такие институты. Люди в регионах курируют местные выборы. Это те самые "смотрящие". Это не демократический подход к государству.

Почему они возвращаются к этой практике? Речь идет о желании самообогащения? Или о неумении контролировать ситуацию и налаживать политические процессы?

Мне кажется, что и то, и другое.

О "теплой ванне" для Зеленского

То есть вы предполагаете, что в окружении президента уже есть какая-то коррупция? Потому что относительно него самого еще, пожалуй, не было ни одного кейса, который бы указывал на это. Обвинения в отношении Ермака, которые вы обнародовали, наверное, было первой историей. Да и то, она касается окружения.

По моему мнению, примерно 70% окружения президента полностью прогнило. Если он хочет войти в историю как человек, которому удалось изменить систему в лучшую сторону, то пока он не начнет со своего окружения – абсолютного ничего не добьется.

Украинский президент Владимир Зеленский / Фото Getty Images

Почему он этого не делает сейчас? Он, очевидно, видит эти вещи. И все равно защищает свое окружение – Ермака и других людей, в адрес которых раздаются упреки? Дело в том, что он погружен в какую-то условную ванну тем самым Ермаком? В чем проблема? Или ему просто больше не на кого положиться, кроме этих людей?

Я убежден, что он находится в этой "теплой ванне". И к сожалению, там не вода, а масло. Ведь масло намного хуже пропускает звук. Нет доступа к объективной информации. На прошлой неделе я написал помощнице президента с просьбой связать меня с ним.

Мне бы хотелось рассказать ему о том, что происходит в парламенте, куда депутаты начали влезать, какие разговоры идут, какие настроения у людей на улице, что вообще происходит. Но мне отказали. Сказали, что я уничтожаю команду, поэтому президент со мной видеться не будет.

На этой или на следующей неделе, насколько я знаю, завтра или в понедельник (10 или 13 июля – 24 канал), подгруппа фракции, в которой я состою, идет на встречу с президентом. Для меня это будет прекрасная возможность по-мужски сказать все, что я думаю.

Вы тоже идете? А если вас не примут?

Если Ермак в очередной раз позаботится о том, чтобы я не попал на подобную встречу, то, конечно, мне не удастся этого сказать. Но мне бы хотелось прежде всего по-мужски сказать президенту все с глазу на глаз.

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Допустим, вы не попадете к президенту. Вы могли бы сейчас в эфире обнародовать часть из того, что хотели бы сказать ему?

Это будет неправильно. Во-первых, это может быть использовано в эфире. А я к президенту попаду в понедельник аж, поэтому это некорректно будет. Я бы прежде всего придерживался своих принципов и сказал бы ему это все на встрече.

Или он послушает и вас точно не впустят.

Не исключено.



"Слуга народу" Гео Лерос / Фото Цензор.нет

А как работает эта теплая ванна? Как можно ее устроить человеку сейчас, когда есть доступ к интернету, когда можно прочитать любые мысли, любую информацию, позвонить кому-то? Как можно оградить человека от какой-то объективной информации?

Если вспомнить Революцию Достоинства, я уверен, что Янукович также находился в такой теплой ванне. Когда его окружение говорило, что все под контролем, все замечательно, что ситуацию контролируют. Но потом выяснилось, что нет. Здесь то же самое.

Я вижу, как президент ездит по регионам. Я вижу, как от него не отходит Ермак, который по идее должен был бы быть в ОП и никуда оттуда не выходить, поскольку это его работа. Это лишний раз подтверждает тот факт, что он беспокоится, чтобы кто-то не подошел, не донес какую-то личную информацию.

О работе Ермака в Офисе Президента

А какая у него цель? Хочет быть настолько влиятельным, чтобы только он решал все в этой стране?

Даже то, как сейчас правоохранительные органы работают в отношении того же Порошенко, какие дела инкриминируют – они абсурдны, лишний раз поднимают его рейтинг. Я не удивлюсь, если целью является вообще разрушить все государственные институты и все, что только можно сделать и эмигрировать в соседнюю страну.

Вы имеете в виду, что это задача, поставленная кем-то?

Ну, кем – Ермаком... У меня нет логических объяснений тому, почему он это делает. Он полностью разрушает все государственные институты. Уже ни для кого не секрет, что все кадровые собеседования через 2 этаж проходят.

2 этаж – это что?

Приемная Ермака. Любые назначения там проходят. Президент на 4 этаже.

Имеете в виду министерские назначения?

Если уже президент об этом заявляет, что ищет министра образования, а он не должен об этом заявлять... Это имеется в виду, что идут поиски каких-то кандидатур.

И это все делает лично Ермак?

Да.



Глава Офиса Президента Андрей Ермак / Фото "Украинская правда"

Вы считаете, что он некомпетентен и незаинтересован в том, чтобы это были профессиональные люди?

Помните брифинг, который состоялся после того, как я выложил эти аудиозаписи? Как вы считаете, компетентный человек может себя так вести на брифинге? Это был просто набор бессмысленных слов.

Да, из этого нельзя было ничего понять.

Поэтому относительно его компетентности – компетентный человек поставит подпись в Минске под документами, где его не должно быть? Наверное, нет.

Компетентный человек, который должен тихо сидеть и работать, будет на каждой фотографии с президентом свое лицо вставлять и лишний раз доказывать, что он и президент – одно целое? Нет.

Это у него, наверное, проблемы с тем, как преподносить себя, комплексы какие-то. Потому что других объяснений нет. Вы знаете кто глава Офиса Президента РФ? Так, условно.

Не скажу так сразу.

Или глава Офиса Президента Беларуси? Это человек, который сидит и работает. А этот (Ермак – 24 канал) вылезает все время на передний план, якобы он щит президента, великий спаситель, герой.

Возможно, у него есть президентские амбиции?

Я слышал такую информацию, она гуляла в Офисе Президента, когда его только назначили, то лепили великого стратега. Однако стоит понимать, что он стал главой ОП благодаря своим интригам и сплетням. Я не сторонник работы Андрея Богдана, но пока Богдан сидел на 2 этаже и занимался делами, которые ему поручал президент, этот человек (Ермак – 24 канал) постоянно находился в близком окружении президента. Понятно, что этот формат сплетен помог ему стать главой Офиса Президента.

Вы думаете, он Богдана просто выжил оттуда?

Да, уверен.

Об интересах России

Вы говорите, что кто-то может ставить задачи Ермаку. Вы намекаете на то, что он может действовать в интересах России?

Не исключаю. Это логично, ведь единственный, кто заинтересован в тотальном распаде Украины – Российская Федерация. От полной беспомощности Украина может протянуть руку России, как соседнему государству. Если будет безвыходная ситуация, вероятно, что Украина может согласиться на подобную историю. Ермак, видимо, раскручивает эту формулу, при которой у нас будет тяжелая ситуация и мы будем зависимы от России.

Это ему принадлежала инициатива создания этой группы в Минске, в рамках которой должны были бы представители ОРДЛО, боевики, представлять интересы Украины?

Ну, это не только его. Вместе с Россией они.

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Я так понимаю, именно с вашего выступления против этой идеи началась вся история с этим конфликтом?

Да.

Вы считаете, у вас личный конфликт? Есть какие-то вообще отношения с Ермаком?

У меня нет вообще никаких отношений с ним. Если бы он был политической фигурой, возможно, я бы сказал, что у меня есть какой-то личный конфликт. Однако эта священная война – не просто одна личность против другой. Это уже война, при которой один человек уничтожает государство Украина, а вторая сторона, группа людей – защищают интересы государства.

Мне без разницы, кто будет председателем ОП, хоть 50 человек на одной должности, но если там будет человек, который уничтожает государство – я молчать не буду и буду бороться всеми возможными способами, которые есть.