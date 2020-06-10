Я своего рода сигнал Зеленскому, что не все в порядке, – Гео Лерос о коррупционных скандалах
Народный депутат Гео Лерос подал в правоохранительные органы немало заявлений о коррупции во власти. В том числе и среди депутатов от фракции "Слуга народа", куда он сам входит.
Несмотря на то, что среди материалов, которые опубликовал Гео Лерос, есть и компромат на депутатов "Слуги народа", именно нардепы этой фракции и предоставили ему данные. Об этом сам Гео Лерос заявил в интервью "Цензор.НЕТ".
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"Вижу в глазах многих моих коллег осознанную поддержку того, что делаю. Все во фракции понимают: что-то идет не так. Скажу больше: примерно 15% материалов, которые я опубликовал, предоставили коллеги по фракции. Это люди, которые сами не рискнули это сделать. Предоставили мне, а я это сделал", – убеждает Гео Лерос.
При этом, по его словам, после этого он познакомился с коллегами, с которыми раньше не общался.
Возможно, я – своего рода сигнал Зеленскому, что не все в порядке. Просто люди еще не готовы выступить, но уже хотят,
– высказал свое видение депутат.
Сам Зеленский свое время уже отреагировал на скандал с "пленками" Ермака", назвав их "пустой делом".
Кого Гео Лерос обвиняет в коррупции
- 29 марта Гео Лерос опубликовал видео, на котором брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Денис "договаривается" об устройстве на государственные должности "нужных людей". Делом занимаются правоохранительные органы. При этом уголовные производства открыли и против самого Гео Лероса.
- Впоследствии депутат обвинил Андрея Ермака в причастности к коррупции на таможне и налоговой, которая нанесла ущерб государству на 25 миллиардов гривен. И якобы именно за разоблачение этой коррупции своего поста лишился бывший глава Министерства финансов Игорь Уманский.
- Также Гео Лерос подал в НАБУ документы, свидетельствующие о коррупционной деятельности Андрея Ермака, депутата от монобольшинства Николая Тищенко и экс-депутата Киевского совета Дениса Комарницкого.