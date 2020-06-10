Народный депутат Гео Лерос подал в правоохранительные органы немало заявлений о коррупции во власти. В том числе и среди депутатов от фракции "Слуга народа", куда он сам входит.

Несмотря на то, что среди материалов, которые опубликовал Гео Лерос, есть и компромат на депутатов "Слуги народа", именно нардепы этой фракции и предоставили ему данные. Об этом сам Гео Лерос заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

К слову За снятие Разумкова Ермак обещал кресло первого вице-спикера ОПЗЖ, – Гео Лерос

"Вижу в глазах многих моих коллег осознанную поддержку того, что делаю. Все во фракции понимают: что-то идет не так. Скажу больше: примерно 15% материалов, которые я опубликовал, предоставили коллеги по фракции. Это люди, которые сами не рискнули это сделать. Предоставили мне, а я это сделал", – убеждает Гео Лерос.

При этом, по его словам, после этого он познакомился с коллегами, с которыми раньше не общался.

Возможно, я – своего рода сигнал Зеленскому, что не все в порядке. Просто люди еще не готовы выступить, но уже хотят,

– высказал свое видение депутат.

Сам Зеленский свое время уже отреагировал на скандал с "пленками" Ермака", назвав их "пустой делом".

Кого Гео Лерос обвиняет в коррупции