Народний депутат Гео Лерос подав до правоохоронних органів чимало заяв про корупцію у владі. В тому числі і серед депутатів від фракції "Слуга народу", куди він сам входить.

Попри те, що серед матеріалів, які опублікував Гео Лерос, є й компромат на депутатів "Слуги народу", саме нардепи цієї фракції і надали йому дані. Про це сам Гео Лерос заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

До слова За зняття Разумкова Єрмак обіцяв крісло першого віцеспікера ОПЗЖ, – Гео Лерос

"Бачу в очах багатьох моїх колег усвідомлену підтримку того, що роблю. Всі у фракції розуміють: щось йде не так. Скажу більше: приблизно 15% матеріалів, які я опублікував, надали колеги по фракції. Це люди, які самі не ризикнули це зробити. Надали мені, а я це зробив", – переконує Гео Лерос.

При цьому, за його словами, після цього він познайомився з колегами, з якими раніше не спілкувався

Можливо, я – свого роду сигнал Зеленському, що не все в порядку. Просто люди ще не готові виступити, але вже хочуть,

– висловив своє бачення депутат.

Кого Гео Лерос звинувачує у корупції

29 березня Гео Лерос опублікував відео, на якому брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис "домовляється" про влаштування на державні посади "потрібних людей". Справою займаються правоохоронні органи. При цьому кримінальні провадження відкрили й проти самого Гео Лероса.

Згодом депутат звинуватив Андрія Єрмака у причетності до корупції на митниці та податковій, яка завдала збитків державі на 25 мільярдів гривень. І нібито саме за викриття цієї корупції своєї посади позбувся колишній очільник Міністерства фінансів Ігор Уманський.