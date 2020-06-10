Глава Офісу Президента Андрій Єрмак збирав інформацію, чи готові будуть депутати проголосувати за знаття з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. Фракції "Опозиційна платформа – За життя" за таке голосування він обіцяв місце першого заступника голови Верховної Ради.

Таку інформацію озвучив депутат від "Слуги народу" Гео Лерос в інтерв'ю "Цензор.НЕТ". За його словами, про це йому заявив один з депутатів, а згодом підтвердження цьому він отримав від представників й інших фракцій.

До слова Для мене це порожня справа, – Зеленський про "плівки Єрмака"

Знаю, що за зняття Разумкова фракції ОПЗЖ Єрмак пропонував крісло першого віцеспікера,

– заявив Гео Лерос.

Станом на 10 червня першим заступником голови Верховної Ради є Руслан Стефанчук. Він пройшов до парламенту від партії "Слуга народу",

При цьому депутат заявив, що цю інформацію Разумкову не передавав, адже той "прекрасно розуміє картину"

"У нього є відносини з Офісом Президента. І він точно не дурний хлопець і розуміє, що відбувається", – переконаний Гео Лерос.

Відносини Гео Лероса та Андрія Єрмака

Варто відзначити, що між Гео Леросом та Андрієм Єрмаком доволі напружені відносини. Все розпочалося, коли депутат опублікував відео, на яких брат Андрія Єрмака Денис "домовляється" про влаштування на державні посади "потрібних людей".

Розслідуванням цих справ зайнялися різні правоохоронні органи: САП – за заявою Лероса, ДБР – за заявою Єрмака (той звинувачує Лероса у шахрайстві ). СБУ, поліція та Офіс генпрокурора також розпочали провадження проти Лероса.