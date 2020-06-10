Глава Офиса Президента Андрей Ермак собирал информацию, готовы ли будут депутаты проголосовать за снятие с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" за такое голосование он обещал место первого заместителя председателя Верховной Рады.

Такую информацию озвучил депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в интервью "Цензор.НЕТ". По его словам, об этом ему заявил один из депутатов, а затем подтверждение этому он получил от представителей и других фракций.

К слову Для меня это пустое дело, – Зеленский о "пленках Ермака"

Знаю, что за снятие Разумкова фракции ОПЗЖ Ермак предлагал кресло первого вице-спикера,

– заявил Гео Лерос.

По состоянию на 10 июня первым заместителем председателя Верховной Рады является Руслан Стефанчук. Он прошел в парламент от партии "Слуга народа",

При этом депутат заявил, что эту информацию Разумкову не передавал, ведь тот "прекрасно понимает картину".

"У него есть отношения с Офисом Президента. И он точно не глупый парень и понимает, что происходит", – убежден Гео Лерос.

Отношения Гео Лероса и Андрея Ермака