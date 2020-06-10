За снятие Разумкова Ермак обещал кресло первого вице-спикера ОПЗЖ, – Гео Лерос
Глава Офиса Президента Андрей Ермак собирал информацию, готовы ли будут депутаты проголосовать за снятие с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" за такое голосование он обещал место первого заместителя председателя Верховной Рады.
Такую информацию озвучил депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в интервью "Цензор.НЕТ". По его словам, об этом ему заявил один из депутатов, а затем подтверждение этому он получил от представителей и других фракций.
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Знаю, что за снятие Разумкова фракции ОПЗЖ Ермак предлагал кресло первого вице-спикера,
– заявил Гео Лерос.
По состоянию на 10 июня первым заместителем председателя Верховной Рады является Руслан Стефанчук. Он прошел в парламент от партии "Слуга народа",
При этом депутат заявил, что эту информацию Разумкову не передавал, ведь тот "прекрасно понимает картину".
"У него есть отношения с Офисом Президента. И он точно не глупый парень и понимает, что происходит", – убежден Гео Лерос.
Отношения Гео Лероса и Андрея Ермака
- Стоит отметить, что между Гео Леросом и Андреем Ермаком довольно напряженные отношения. Все началось, когда депутат опубликовал видео, на которых брат Андрея Ермака Денис "договаривается" о принятии на государственные должности "нужных людей".
- Расследованием этих дел занялись различные правоохранительные органы: САП – по заявлению Лероса, ГБР – по заявлению Ермака (тот обвиняет Лероса в мошенничестве). СБУ, полиция и Офис генпрокурора также начали производство против Лероса.
- Впоследствии Лерос передал в НАБУ материалы о возможной коррупционной деятельности Андрея Ермака, депутата от монобольшинства Николая Тищенко и экс-депутата Киевского совета Дениса Комарницкого.