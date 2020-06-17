Глава Офиса Президента Андрей Ермак 17 июня отметил свою важность для Владимира Зеленского. По его словам, он будет находиться на этой должности до тех пор, пока это нужно будет президенту.

По его словам, он не занимался бы политикой, если бы об этом его не попросил Зеленский. Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью LB.ua.

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Я никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я здесь с ним и для него. Я буду на этом посту столько, сколько решит президент Зеленский,

– сказал Ермак.

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Он также сказал, что часто критикует себя за те или иные решения. В то же время, по словам Ермака, он старается делать так, чтобы у общества не возникало вопросов к нему.

Глава ОП также отметил, что, вероятно, президент ценит его усилия за выполнение сложных задач, в частности по минскому процессу.

Что известно о назначении Ермака

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Андрей Богдан был назначен главой Офиса Президента. Он был довольно близок к Зеленскому, сопровождая его во время почти всех официальных событий.

В то же время Владимир Зеленский 11 февраля уволил Богдана с должности руководителя Офиса Президента.На эту должность назначили Андрея Ермака. Впоследствии глава государства вывел Богдана из состава СНБО.

СМИ отмечали, что этим событиям мог предшествовать конфликт между Богданом и Ермаком. Он якобы связан с тем, что чиновники имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.

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