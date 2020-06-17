Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 17 червня відзначив свою важливість для Володимира Зеленського. За його словами, він перебуватиме на цій посаді доти, доки це потрібно буде президенту.

За його словами, він займався б політикою, якщо б про це його не попросив Зеленський. Про це Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю LB.ua.

До теми Єрмак розповів про розчарування Зеленського та плани на другий президентський термін

Я ніколи не пішов би в політику, якби не він. Я тут з ним і для нього. Я буду на цій посаді стільки, скільки вирішить президент Зеленський,

– сказав Єрмак.

Як Єрмак оцінює свою роль для президента

Він також сказав, що часто критикує себе за ті чи інші рішення. Водночас, за словами Єрмака, він намагається робити так, щоб у суспільства не виникало питань до нього.

Глава ОП також відзначив, що ймовірно президент цінує його зусилля через виконання складних завдань, зокрема щодо мінського процесу.

Що відомо про призначення Єрмака

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Андрій Богдан був призначений головою Офісу Президента. Він був доволі наближеним до Зеленського, супроводжуючи його під час майже всіх офіційних подій.

Водночас Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Богдана з посади очільника Офісу Президента.На цю посаду призначили Андрія Єрмака. Згодом глава держави вивів Богдана зі складу РНБО.

ЗМІ зазначали, що цим подіям міг передувати конфлікт між Богданом і Єрмаком. Він нібито пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.

Актуально Для мене це порожня справа, – Зеленський про "плівки Єрмака"