Єрмак розповів про розчарування Зеленського та плани на другий президентський термін
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак відверто розповів про грандіозні плани Володимира Зеленського у політиці, а також можливе балотування на другий президентський термін.
Єрмак зазначив, що Зеленський має грандіозні плани, що і, умовно кажучи, чотирьох термінів не вистачить. Про це очільник ОП сказав в інтерв'ю виданню Lb.ua.
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Він додав, що рішення про балотування на другий президентський термін ухвалюватиме президент.
Якби він запитав мою думку, я б відповів так: рішення потрібно ухвалювати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто їм виконано. На сьогоднішні у нього грандіозні плани,
– заявив Єрмак.
Про розчарування Зеленського
Очільник ОП нагадав, що за рік відбулося стільки подій, скільки люди в інших історіях переживали, напевно, за кілька десятиліть.
Я жодного разу не бачив його опущені руки. Хоча звичайна втома, звичайно, трапляється у всіх. Іноді розчаровують люди. У силу свого виховання і світогляду він іноді не розуміє, чому люди, які ще вчора були у команді, можуть так вчиняти. Це питання неправди, переходу на особистості, порушення якихось просто моральних принципів тощо,
– додав він.
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Єрмак пояснив, що чинний президент дивиться на людей через призму себе. Проте навіть з тими, хто заслуговував абсолютно іншого ставлення, Зеленський вчиняє по-людськи. Завжди давав і продовжує давати другий, третій шанс.