Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає Сергія Сивохо щирою та порядною людиною, однак переконаний, що свою роботу над створенням Національної платформи примирення він виконав кострубато.

Про своє ставлення до Сивохо та його недовгої роботи в РНБО Єрмак розповів в інтерв'ю "Лівому берегу".

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"До платформи я не маю жодного відношення. Це була особиста ініціатива Сергія Сивохо. Я знаю, що він щира людина, у нього своя позиція, хтось її розділяє, хтось ні. Але він точно не зрадник, він – порядна людина. Багато по роботі над цією платформою було зроблено дуже кострубато. Це і привело до таких плачевних результатів", – зауважив він.

На думку глави Офісу Президента, дії Сивохо були щирими, але набрали неправильної форми.

Важливо думати над тим, як ти кажеш. В Україні понад 13 тисяч сімей втратили своїх близьких. Прийти їм сказати "Давайте миритися" – це неправильно. Гнів і обурення були справедливими. Але я впевнений, знаючи Сергія, що він це робив без злого умислу,

– наголосив Єрмак.

Водночас, він висловив сподівання, що Сивохо співпрацює з Міністерством реінтеграції і що його енергія та бажання принести користь будуть направлені у правильне русло. Єрмак також не виключив, що Сивохо може повернутися у велику політику. Він додав: з багатьма речами, які той робив, він не згоден. Ба більше – його про них не інформували.

Сивохо та скандал із Національною платформою примирення: