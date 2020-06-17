Это было сделано коряво, – Ермак о платформе примирения Сивохо
Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает Сергея Сивохо искренним и порядочным человеком, однако убежден, что свою работу над созданием Национальной платформы примирения он выполнил коряво.
О своем отношении к Сивохо и его недолгой работе в СНБО Ермак рассказал в интервью "Левому берегу".
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"К платформе я не имею никакого отношения. Это была личная инициатива Сергея Сивохо. Я знаю, что он искренний человек, у него своя позиция, кто-то ее разделяет, кто-то нет. Но он точно не предатель, он – порядочный человек. Много в работе над этой платформой было сделано очень коряво. Это и привело к таким плачевным результатам", – отметил он.
По мнению главы Офиса Президента, действия Сивохо были искренними, но приняли неправильную форму.
Важно думать над тем, как ты говоришь. В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать "Давайте мириться" – это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла,
– отметил Ермак.
Вместе с тем, он выразил надежду, что Сивохо сотрудничает с Министерством реинтеграции и что его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло. Ермак также не исключил, что Сивохо может вернуться в большую политику. Он добавил: со многими вещами, которые тот делал, он не согласен. Более того, его о них не информировали.
Сивохо и скандал с Национальной платформой примирения:
- 12 марта Сивохо презентовал Нацплатформу примирения и единства. Во время презентации из уст Сивохо и его команды прозвучали неоднозначные заявления. В частности, сам Сивохо назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом".
- Во время этой же презентации на событие ворвались активисты "Азова". Они заявили, что им интересно, "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".
- После этого возникла стычка, в которой Сивохо изрядно намяли бока. Полиция задержала 15 участников стычки и суд избрал им меру пресечения.
- Впрочем, уже 30 марта Сергея Сивохо уволили с должности внештатного советника СНБО.
- До этого с призывом к Данилову об увольнении Сивохо обратились нардепы от фракции "Слуга народа". Аргументировали это тем, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичную напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".