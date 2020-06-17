Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает Сергея Сивохо искренним и порядочным человеком, однако убежден, что свою работу над созданием Национальной платформы примирения он выполнил коряво.

О своем отношении к Сивохо и его недолгой работе в СНБО Ермак рассказал в интервью "Левому берегу".

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"К платформе я не имею никакого отношения. Это была личная инициатива Сергея Сивохо. Я знаю, что он искренний человек, у него своя позиция, кто-то ее разделяет, кто-то нет. Но он точно не предатель, он – порядочный человек. Много в работе над этой платформой было сделано очень коряво. Это и привело к таким плачевным результатам", – отметил он.

По мнению главы Офиса Президента, действия Сивохо были искренними, но приняли неправильную форму.

Важно думать над тем, как ты говоришь. В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать "Давайте мириться" – это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла,

– отметил Ермак.

Вместе с тем, он выразил надежду, что Сивохо сотрудничает с Министерством реинтеграции и что его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло. Ермак также не исключил, что Сивохо может вернуться в большую политику. Он добавил: со многими вещами, которые тот делал, он не согласен. Более того, его о них не информировали.

Сивохо и скандал с Национальной платформой примирения: