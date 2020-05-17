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Это еще вопрос – кто грабил, – Сивохо напомнил о себе скандальным заявлением о ВСУ на Донбассе

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Сивохо позволил себе неоднозначное высказывания об украинской армии
Сивохо позволил себе неоднозначное высказывания об украинской армии / Коллаж 24 канала

Украинские воины на Донбассе – возможно, занимались мародерствами, разоряя заброшенные переселенцами дома. На это намекнул Сергей Сивохо – уже полтора месяца как бывший советник секретаря СНБО, уволенный после скандала с Национальной платформой примирения.

Сергей Сивохо рассказал, что имеет две квартиры в оккупированном Донецке, за которыми сейчас наблюдают "неравнодушные граждане". Причем его квартиры в порядке, а вот многие другие – разграблены. Об этом бывший советник секретаря СНБО говорил в интервью изданию "Гордон", опубликованному 15 мая. 

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Брошенные квартиры на Донбассе грабили, а кто именно – "большой вопрос"

Сивохо признался, что мечтает вернуться в родной Донецк, где есть родственники, много знакомых, одноклассников, а еще – две квартиры. За ними ухаживают, но, к сожалению, так повезло не всем – много квартир и домов разграбили.

"Очень много есть знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил – еще большой вопрос", – сказал Сивохо.

Журналисты издания уточнили, кого же он имеет в виду: 

  • Там были отряды боевиков "ДНР" и "ЛНР".
  • Но там же были и украинская армия и добровольцы. 

Вариантов два: две стороны. И тех, и тех. Ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправляли оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину",
– заявил Сивохо.

После чего добавил, что свои квартиры, однако, продавать не собирается: "Они сейчас ничего не стоят. Да и как это документально оформить – я себе не представляю. И, естественно, все-таки у меня есть надежда".

Скандал с увольнением Сивохо с СНБО: коротко

В СНБО обратились депутаты от фракции "Слуга народа" с просьбой уволить Сивохо (тот был внештатным советником секретаря Совета нацбезопасности Данилова). А просьбу аргументировали рядом замечаний.

Мол, публичная деятельность Сергея Сивохо:

  • Вызывает беспокойство в обществе,
  • Создает публичную напряжение,
  • Дискредитирует президента,
  • Вредит национальным интересам Украины.

Спровоцировали такую ситуацию события, связанные с презентацией 12 марта Национальной платформы примирения и единства, которая должна была помогать "людям по обе стороны конфликта слушать и слышать":

В конце концов, 23 марта Сивохо уволили из СНБО. Больше о фигуре юмориста-политика читайте по этой ссылке.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Скандал Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Ограбления Новости Донецка Оккупированные территории Сергей Сивохо Новости Украины
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