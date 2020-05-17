Это еще вопрос – кто грабил, – Сивохо напомнил о себе скандальным заявлением о ВСУ на Донбассе

Украинские воины на Донбассе – возможно, занимались мародерствами, разоряя заброшенные переселенцами дома. На это намекнул Сергей Сивохо – уже полтора месяца как бывший советник секретаря СНБО, уволенный после скандала с Национальной платформой примирения.

Сергей Сивохо рассказал, что имеет две квартиры в оккупированном Донецке, за которыми сейчас наблюдают "неравнодушные граждане". Причем его квартиры в порядке, а вот многие другие – разграблены. Об этом бывший советник секретаря СНБО говорил в интервью изданию " Гордон ", опубликованному 15 мая.

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Брошенные квартиры на Донбассе грабили, а кто именно – "большой вопрос"

Сивохо признался, что мечтает вернуться в родной Донецк, где есть родственники, много знакомых, одноклассников, а еще – две квартиры. За ними ухаживают, но, к сожалению, так повезло не всем – много квартир и домов разграбили .

"Очень много есть знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил – еще большой вопрос ", – сказал Сивохо.

Журналисты издания уточнили, кого же он имеет в виду:

Там были отряды боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Но там же были и украинская армия и добровольцы.

Вариантов два: две стороны. И тех, и тех. Ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправляли оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину",

– заявил Сивохо.

После чего добавил, что свои квартиры, однако, продавать не собирается: "Они сейчас ничего не стоят. Да и как это документально оформить – я себе не представляю. И, естественно, все-таки у меня есть надежда".

Скандал с увольнением Сивохо с СНБО: коротко

В СНБО обратились депутаты от фракции "Слуга народа" с просьбой уволить Сивохо (тот был внештатным советником секретаря Совета нацбезопасности Данилова). А просьбу аргументировали рядом замечаний.

Мол, публичная деятельность Сергея Сивохо:

Вызывает беспокойство в обществе,

Создает публичную напряжение,

Дискредитирует президента,

Вредит национальным интересам Украины.

Спровоцировали такую ситуацию события, связанные с презентацией 12 марта Национальной платформы примирения и единства , которая должна была помогать "людям по обе стороны конфликта слушать и слышать":

Сивохо назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом" и сделал еще несколько неоднозначных заявлений. В результате активисты "Азова" сорвали мероприятие, возникла потасовка, в которой Сивохо сильно потолкали .