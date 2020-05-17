Это еще вопрос – кто грабил, – Сивохо напомнил о себе скандальным заявлением о ВСУ на Донбассе
Украинские воины на Донбассе – возможно, занимались мародерствами, разоряя заброшенные переселенцами дома. На это намекнул Сергей Сивохо – уже полтора месяца как бывший советник секретаря СНБО, уволенный после скандала с Национальной платформой примирения.
Сергей Сивохо рассказал, что имеет две квартиры в оккупированном Донецке, за которыми сейчас наблюдают "неравнодушные граждане". Причем его квартиры в порядке, а вот многие другие – разграблены. Об этом бывший советник секретаря СНБО говорил в интервью изданию "Гордон", опубликованному 15 мая.
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Брошенные квартиры на Донбассе грабили, а кто именно – "большой вопрос"
Сивохо признался, что мечтает вернуться в родной Донецк, где есть родственники, много знакомых, одноклассников, а еще – две квартиры. За ними ухаживают, но, к сожалению, так повезло не всем – много квартир и домов разграбили.
"Очень много есть знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил – еще большой вопрос", – сказал Сивохо.
Журналисты издания уточнили, кого же он имеет в виду:
- Там были отряды боевиков "ДНР" и "ЛНР".
- Но там же были и украинская армия и добровольцы.
Вариантов два: две стороны. И тех, и тех. Ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправляли оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину",
– заявил Сивохо.
После чего добавил, что свои квартиры, однако, продавать не собирается: "Они сейчас ничего не стоят. Да и как это документально оформить – я себе не представляю. И, естественно, все-таки у меня есть надежда".
Скандал с увольнением Сивохо с СНБО: коротко
В СНБО обратились депутаты от фракции "Слуга народа" с просьбой уволить Сивохо (тот был внештатным советником секретаря Совета нацбезопасности Данилова). А просьбу аргументировали рядом замечаний.
Мол, публичная деятельность Сергея Сивохо:
- Вызывает беспокойство в обществе,
- Создает публичную напряжение,
- Дискредитирует президента,
- Вредит национальным интересам Украины.
Спровоцировали такую ситуацию события, связанные с презентацией 12 марта Национальной платформы примирения и единства, которая должна была помогать "людям по обе стороны конфликта слушать и слышать":
- Сивохо назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом" и сделал еще несколько неоднозначных заявлений. В результате активисты "Азова" сорвали мероприятие, возникла потасовка, в которой Сивохо сильно потолкали.
В конце концов, 23 марта Сивохо уволили из СНБО. Больше о фигуре юмориста-политика читайте по этой ссылке.