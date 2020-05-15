Путин не откажется от Донбасса, – политолог назвал причины

Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что особый статус ОРДЛО в Конституции Украины не будет. Тем самым и разозлила представителей России.

Експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу сказав, що Росія не захоче повернути Україні контроль над окупованими територіями.

До теми Україна категорично відмовилася вести переговори з бойовиками

"Путін не відмовиться від Донбасу, тому що Донбас для нього є певною точкою опори та контролю над Україною. Це важлива складова, від якої Путін ніколи не відступиться. Так само, як він не відмовився від Придністров’я, Абхазії та Північної Осетії", — зазначив Семенюк.

Політолог пояснив, що саме тому Росія створює "ці гарячі точки, ці рани, які постійно кровоточать, які додають болю всьому організму, тобто всій країні". Він зауважив, що поки не розуміє, як можна вийти з Росією хоча б на етап "замороження" конфлікту.

Що відомо про роботу ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.



Керівник ОПУ Андрій Єрмак запропонував перезавантажити роботу ТКГ, залучивши представників ОРДЛО й переселенців. Політик наголосив, що мовиться не про бойовиків, а про людей, які переїхали з Донбасу через війну, але мають прописку на Донбасі.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу з експертом з міжнародної політики: