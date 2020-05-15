У России истерика: Украина категорически отказалась вести переговоры с боевиками

Минская Трехсторонняя контактная группа провела первую онлайн-встречу в обновленном составе. Россия осталась крайне недовольна категоричной позицией Украины относительно прямых переговоров с пророссийскими боевиками на оккупированном Донбассе.

Представитель РФ на переговорах в ТГК Борис Грызлов заявил, что в один момент видеоконференция ТКГ оказалась на грани срыва из-за отказа Киева от диалога с боевиками, сообщает российский Интерфакс.

Подробнее о встрече Состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации: детали

Грызлов также обвинил Украину в якобы "срыве минских договоренностей".

Обратите внимание! Оккупанты ежедневно нарушают режим тишины на Донбассе, пренебрегают минскими договоренностями. С начала 2020 года погиб уже 51 герой.

Российский представитель добавил, что ситуация обострилась еще во время заседания подгрупп 13 мая из-за обновленного состава украинской делегации. Мол, украинские представители "открыто показали нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".

Представитель России обвинил власти Украины в "обмане надежд" украинцев, потому что новая власть якобы встает на "опасный путь своих предшественников".

Грызлов считает, что "партия, называющая себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны"".

Он добавил, что представители России попросили внести в протокол ТКГ обязательства Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Однако украинская делегация отказалась это делать.

Новый состав делегации Украины для участия в ТКГ: список – по ссылке.

Что известно о работе ТКГ?Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.



Руководитель ОПУ Андрей Ермак предложил перезагрузить работу ТКГ, привлекая представителей ОРДЛО и переселенцев. Политик подчеркнул, что речь идет не о боевиках, а о людях, которые переехали с Донбасса из-за войны, но имеют прописку на Донбассе.