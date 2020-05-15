У Росії істерика: Україна категорично відмовилася вести переговори з бойовиками

Мінська Тристороння контактна група провела першу онлайн-зустріч в оновленому складі. Росія залишилася вкрай невдоволена через категоричну позицію України щодо прямих переговорів з проросійськими бойовиками на окупованому Донбасі.

Представник РФ на переговорах у ТГК Борис Гризлов заявив, що в один момент відеоконференція ТКГ опинилася на межі зриву через відмову Києва від діалогу з бойовиками, повідомляє російський Интерфакс.

Детальніше про зустріч Відбулося перше засідання ТКГ за участю оновленої української делегації: деталі

Гризлов також звинуватив Україну у нібито "зриві мінських домовленостей".

Зверніть увагу! Окупанти щодня порушують режим тиші на Донбасі, нехтуючим мінськими домовленостями. Від початку 2020 року загинув уже 51 герой.

Російський представник додав, що ситуація загострилася ще під час засідання підгруп 13 травня через оновлений склад української делегації. Мовляв, українські представники "відкрито показали небажання взаємодіяти з представниками Донбасу".

Представник Росії звинуватив владу України в "обмані надій" українців, бо нова влада нібито постає на "небезпечний шлях своїх попередників".

Гризлов вважає, що "партія, яка називає себе "слугою народу", ризикує перетворитися в партію "слуг війни"".

Він додав, що представники Росії попросили внести в протокол ТКГ зобов’язання України впродовж тижня подати проєкт про інтеграцію "формули Штайнмаєра" в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі. Однак українська делегація відмовилася це робити.

Новий склад делегації України для участі в ТКГ: список – за посиланням.

Що відомо про роботу ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.



Керівник ОПУ Андрій Єрмак запропонував перезавантажити роботу ТКГ, залучивши представників ОРДЛО і переселенців. Політик наголосив, що мовиться не про бойовиків, а про людей, які переїхали з Донбасу через війну, але мають прописку на Донбасі.