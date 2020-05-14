Відбулося перше засідання ТКГ за участю оновленої української делегації: деталі

Мінська Тристороння контактна група (ТКГ) провела чергове засідання у режимі відеоконференції. На заході Україну представляла оновлена делегація. Її своїм указом сформував президент Володимир Зеленський на початку травня.

Подробиці першого засідання ТКГ за участю оновленої української делегації пресслужба українського президента оприлюднила на своєму офіційному сайті.

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Про що говорили під час засідання ТКГ 14 травня

Безпекові питання

Україна наголосила на важливості виконання домовленостей, які лідери нормандського формату досягли під час останнього паризького заходу. Особливо українська делегація акцентувала на необхідності виконання безпекових вимог, зокрема щодо дотримання сталого режиму тиші.



Особливо українська делегація акцентувала на необхідності виконання безпекових вимог, зокрема щодо дотримання сталого режиму тиші. Оскільки безпекові питання є одними з ключових, Україна ініціювала проведення позачергового засідання профільної групи.



У межах роботи безпекової групи Україна підтримала моніторингову місії ОБСЄ на Донбасі.



Також українська сторона вкотре наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Стосується це і тимчасово окупованих територій на Донбасі.



в межах міжнародно визнаних кордонів. Стосується це і тимчасово окупованих територій на Донбасі. Українська сторона завила, що повністю підтримує реалізацію мандату спостерігачів ОБСЄ та представників Червоного хреста, всіляко сприяє цьому, а також забезпечує безумовне виконання їхнього мандату.

Звільнення утримуваних осіб

В гуманітарній групі продовжили роботу з формування:

списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб,

утримуваних осіб, списків зниклих безвісти.

Україна, зі свого боку, наполягла на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх". Саме щодо такого формату домовилися 9 грудня 2019 року під час нормандського саміту в Парижі.

Крім того, українська сорона наполягла на забезпеченні доступу представників Червоного хреста до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях.

УВодночас Україна закликала дотримуватись

Європейської конвенції про запобігання катуванням (1987 рік),

Конвенції проти катувань та інших жорстоких видів поводження та покарання (1984 рік).

Статус окупованих територій

Україна наголосила на можливості закріплення особливого статусу окупованих територій на Донбасі в Конституції України.

Представники України в економічній групі продовжили обговоренн я відновлення тут оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля.

У країнська сторона наголосила на необхідності здійснення разом з міжнародними партнерами верифікації майна України , що розміщується на окупованому Донбасі.

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Які ще основні питання порушувала Україна

Необхідність відкриття нових контрольних пунктів в'їзду – виїзду на лінії розмежування , з огляду передусім на гуманітарні критерії. Також Україна наголосила, що один із таких пунктів у Золотому є облаштованим і готовим до роботи у будь-який час.



, з огляду передусім на гуманітарні критерії. Також Україна наголосила, що один із таких пунктів у Золотому є облаштованим і готовим до роботи у будь-який час. Під час роботи політичної групи українська сторона наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України. Слід взяти до уваги й Копенгагенські критерії ОБСЄ, зокрема в частині стабільності установ, які гарантують:

– демократію,

– верховенство права,

– дотримання прав людини,

– захист прав меншин.

Однак вибори мають відбутися лише після того, як Україна отримає повний контроль над кордоном.

Щодо формату роботи представники України в ТКГ наголосили на готовності працювати у форматі 24/7.

Україна відзначила конструктивний характер роботи економічної групи, в якій Київ і Москва були представленими на рівні заступників міністрів економіки.

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Хто від України увійшов до складу оновленої делегації у ТКГ