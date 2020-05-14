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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Состоялось заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации: детали

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Состоялось заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации: детали

Минская Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела очередное заседание в режиме видеоконференции. На заседании Украину представляла обновленная делегация. Ее своим указом сформировал президент Владимир Зеленский.

Подробности первого заседания ТКГ с участием обновленной украинской делегации пресс служба украинского президента обнародовала на своем официальном сайте.

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О чем говорили во время заседания ТКГ 14 мая

  • Украина отметила важность выполнения договоренностей, которых лидеры нормандского формата достигли во время последнего парижского мероприятия. Особенно украинская делегация акцентировала необходимость выполнения требований безопасности, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины.

 


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Теги: Новости Украины Новости политики
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