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Путін не відмовиться від Донбасу, – політолог назвав причини

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Володимир Путін
Володимир Путін / politpuzzle.ru

Напередодні українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде. Тим самим і розлютила представників Росії.

Експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу сказав, що Росія не захоче повернути Україні контроль над окупованими територіями.

До теми Україна категорично відмовилася вести переговори з бойовиками

"Путін не відмовиться від Донбасу, тому що Донбас для нього є певною точкою опори та контролю над Україною. Це важлива складова, від якої Путін ніколи не відступиться. Так само, як він не відмовився від Придністров’я, Абхазії та Північної Осетії", — зазначив Семенюк.

Політолог пояснив, що саме тому Росія створює "ці гарячі точки, ці рани, які постійно кровоточать, які додають болю всьому організму, тобто всій країні". Він зауважив, що поки не розуміє, як можна вийти з Росією хоча б на етап "замороження" конфлікту.

Що відомо про роботу ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак запропонував перезавантажити роботу ТКГ, залучивши представників ОРДЛО й переселенців. Політик наголосив, що мовиться не про бойовиків, а про людей, які переїхали з Донбасу через війну, але мають прописку на Донбасі.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу з експертом з міжнародної політики:

 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Тристороння контактна група Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Путін
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