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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Це ще питання – хто грабував, – Сивохо нагадав про себе скандальною заявою про ЗСУ на Донбасі

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Сивохо дозволив собі неодзнозначне висловлювання про українську армію
Сивохо дозволив собі неодзнозначне висловлювання про українську армію / Колаж 24 каналу

Українські воїни на Донбасі – можливо, займалися мародерствами, плюндруючи покинуті переселенцями будинки. На це натякнув Сергій Сивохо – вже півтора місяця як колишній радник секретаря РНБО, звільнений після скандалу з Національною платформою примирення.

Сергій Сивохо розповів, що має дві квартири в окупованому Донецьку, за якими зараз наглядають "небайдужі громадяни". Причому його квартири у порядку, а от чимало інших – розграбовані. Про це колишній радник секретаря РНБО говорив у інтерв'ю виданню "Гордон", опублікованому 15 травня. 

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Покинуті квартири на Донбасі грабували, а хто саме – "велике питання"

Сивохо зізнався, що мріє повернутися до рідного Донецька, де має родичів, багато знайомих, однокласників, а ще – дві квартири. За ними доглядають, але, на жаль, так пощастило не всім – чимало квартир та будинків розграбували.

"Дуже багато є знайомих, у яких були й будинки, причому в зоні бойових дій. І хто розграбував – ще велике питання", – сказав Сивохо.

Журналісти видання уточнили, кого ж саме він має на увазі: 

  • Там були загони бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
  • Але там же були й українська армія та добровольці. 

Варіантів два: дві сторони. І тих, і тих. Ні для кого не секрет, що на "Новій пошті" висіли оголошення з приводу пральних машинок, які відправляли звідти: "Прохання зливати воду перед відправкою в Україну",
– заявив Сивохо.

Після чого додав, що свої квартири, однак, продавати не збирається: "Вони зараз нічого не варті. Та і як це документально оформити – я собі не уявляю. Природно, все-таки у мене є надія".

Скандал зі звільненням Сивохо з РНБО: коротко

До РНБО звернулися депутати від фракції "Слуга народу" з проханням звільнити Сивохо (той був позаштатним радником секретаря Ради нацбезпеки Данілова). А прохання аргументували низкою зауважень.

Мовляв, публічна діяльність Сергія Сивохо:

  • Викликає занепокоєння у суспільстві,
  • Створює публічну напругу,
  • Дискредитує президента,
  • Шкодить національним інтересам України.

Спровокували таку ситуацію події, пов'язані з презентацією 12 березня Національної платформи примирення і єдності, яка мала б допомагати "людям по обидва боки конфлікту слухати й чути":

Зрештою, 23 березня Сивохо звільнили з РНБО. Більше про постать гумориста-політика читайте за цим посиланням.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Скандал Війна на Донбасі Збройні сили України Пограбування Новини Донецька Окуповані території Сергій Сивохо Новини України
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