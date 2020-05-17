Це ще питання – хто грабував, – Сивохо нагадав про себе скандальною заявою про ЗСУ на Донбасі

Українські воїни на Донбасі – можливо, займалися мародерствами, плюндруючи покинуті переселенцями будинки. На це натякнув Сергій Сивохо – вже півтора місяця як колишній радник секретаря РНБО, звільнений після скандалу з Національною платформою примирення.

Сергій Сивохо розповів, що має дві квартири в окупованому Донецьку, за якими зараз наглядають "небайдужі громадяни". Причому його квартири у порядку, а от чимало інших – розграбовані. Про це колишній радник секретаря РНБО говорив у інтерв'ю виданню "Гордон", опублікованому 15 травня.

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Покинуті квартири на Донбасі грабували, а хто саме – "велике питання"

Сивохо зізнався, що мріє повернутися до рідного Донецька, де має родичів, багато знайомих, однокласників, а ще – дві квартири. За ними доглядають, але, на жаль, так пощастило не всім – чимало квартир та будинків розграбували.

"Дуже багато є знайомих, у яких були й будинки, причому в зоні бойових дій. І хто розграбував – ще велике питання", – сказав Сивохо.

Журналісти видання уточнили, кого ж саме він має на увазі:

Там були загони бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Але там же були й українська армія та добровольці.

Варіантів два: дві сторони. І тих, і тих. Ні для кого не секрет, що на "Новій пошті" висіли оголошення з приводу пральних машинок, які відправляли звідти: "Прохання зливати воду перед відправкою в Україну",

– заявив Сивохо.

Після чого додав, що свої квартири, однак, продавати не збирається: "Вони зараз нічого не варті. Та і як це документально оформити – я собі не уявляю. Природно, все-таки у мене є надія".

Скандал зі звільненням Сивохо з РНБО: коротко

До РНБО звернулися депутати від фракції "Слуга народу" з проханням звільнити Сивохо (той був позаштатним радником секретаря Ради нацбезпеки Данілова). А прохання аргументували низкою зауважень.

Мовляв, публічна діяльність Сергія Сивохо:

Викликає занепокоєння у суспільстві,

Створює публічну напругу,

Дискредитує президента,

Шкодить національним інтересам України.

Спровокували таку ситуацію події, пов'язані з презентацією 12 березня Національної платформи примирення і єдності, яка мала б допомагати "людям по обидва боки конфлікту слухати й чути":

Сивохо назвав російську агресію на Сході України "внутрішнім конфліктом" та зробив ще кілька неоднозначних заяв. У результаті активісти "Азову" зірвали захід, виникла сутичка, у якій Сивохо добряче поштовхали.

Зрештою, 23 березня Сивохо звільнили з РНБО. Більше про постать гумориста-політика читайте за цим посиланням.