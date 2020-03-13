Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на Сивохо Волкову: деталі

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід члену "Нацкорпусу", ветерану АТО Олександру Волкову у вигляді домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 10 травня. Його судять за зрив презентації радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

До суду прийшов нардеп Віталій Бондар. Він хотів взяти Волкова і його двох соратників на поруки. Сьогодні суд також обиратиме запобіжні заходи ще одному ветерану АТО Юрію Каплі і голові київського осередку "Нацкорпусу" Сергію Тамаріну, яких також звинувачують у нападі на Сивохо.

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Сам Волков заперечує свою причетність до фізичного контакту з Сивохо і заявляє, що тільки зривав плакати. Адвокат Волкова уточнив, що зрив плаката – це не кримінальне правопорушення.

Також захисник підозрюваного вважає, що Сивохо порушив санітарні правила і норми, організувавши презентацію під час карантину.

Під будівлею Печерського райсуду Києва провели акцію на підтримку затриманих. Мітингувальники розмістили банер і скандують: "Волю ветеранам".

Побиття Сергія Сивохо активістами "Нацкорпусу": основне

Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, презентували 12 березня. У презентації взяли участь журналісти, конфліктологи, працівники Офісу Президента і нового Міністерства реінтеграції окупованих територій.

Під час презентації активісти "Азову" увірвалися силою у будівлю, де Сивохо презентував платформу . Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".

. Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну". Пізніше чоловіки з криками "ганьба", "де ти був у 2014 році" та "я на війні свою кров пролив" почали штовхати заступника секретаря РНБО. Невідомі вдарили Сивохо у спину, він впав на коліна . Поліцейські не змогли зупинити бійку.

. Поліція затримала 15 учасників штовханини та відкрила кримінальне провадження. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва. Відомо, що десятьох затриманих допитали і вже відпустили. 13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо – Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

– Сам Сергій Сивохо вважає, що деяким миру не треба, бо війна – це бізнес і великі гроші. Політик заявив, що це не зупинить "наш рух до миру".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на штовханину його радника Сергія Сивохо з активістами. Він наголосив, що застосування фізичної сили у будь-якому разі є неприпустимим. Крім цього, секретар РНБО зазначив, що Сергій Сивохо є одним з його 11 позаштатних радників. Він додав, що усі позаштатні радники мають свою позицію, яка може відрізнятися від його власної або ж кардинально з нею розходитися.

Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

Що таке платформа примирення?Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути". Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону. Тоді презентацію вирішили перенести.