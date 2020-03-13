Суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Сивохо Волкову: детали

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения члену "Нацкорпуса", ветерану АТО Александру Волкову в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 10 мая. Его судят за срыв презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

В суд пришел нардеп Виталий Бондарь. Он хотел взять Волкова и его двух соратников на поруки. Сегодня суд будет избирать меру пресечения еще одному ветерану АТО Юрию Капле и главе киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергею Тамарину, которых также обвиняют в нападении на Сивохо.

Интересно Некоторым мира не надо, – Сивохо прокомментировал драку на презентации платформы примирения

Сам Волков отрицает свою причастность к физическому контакту с Сивохо и заявляет, что только срывал плакаты. Адвокат Волкова уточнил, что срыв плаката – это не уголовное правонарушение.

Также защитник подозреваемого считает, что Сивохо нарушил санитарные правила и нормы, организовав презентацию во время карантина.

Избиение Сергея Сивохо активистами "Нацкорпуса": основное

Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, презентовали 12 марта. В презентации приняли участие журналисты, конфликтологи, работники Офиса Президента и нового Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Во время презентации активисты "Азова" ворвались силой в здание, где Сивохо презентовал платформу . Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

. Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину". Позже мужчины с криками "позор", "где ты был в 2014 году" и "я на войне свою кровь пролил" начали толкать заместителя секретаря СНБО. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полицейские не смогли остановить драку.

Полиция задержала 15 участников потасовки и открыла уголовное производство. Их отправили в Печерское райуправление полиции Киева. Известно, что десять задержанных допросили и уже отпустили. 13 марта стало известно, что полиция планирует объявить подозрения трем ветеранам за срыв презентации Сивохо – Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле .

. Сам Сергей Сивохо считает, что некоторым мира не надо, потому что война – это бизнес и большие деньги. Политик заявил, что это не остановит наше движение к миру".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на потасовку его советника Сергея Сивохо с активистами. Он отметил, что применение физической силы в любом случае недопустимо. Кроме этого, секретарь СНБО отметил, что Сергей Сивохо является одним из его 11 внештатных советников. Он добавил, что все внештатные советники имеют свою позицию, которая может отличаться от его собственной или же кардинально с ней расходиться.

Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

Что такое платформа примирения?Ее создали в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать". Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Тогда презентацию решили перенести.