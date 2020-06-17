Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав 4 речі, на які не піде Україна у переговорах з РФ щодо Донбасу.

Кулеба наголосив, що Україна не готова вести "прямий діалог" з представниками окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР". Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

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На які кроки Україна не піде в переговорах щодо Донбасу

Україна ніколи не відмовиться від вимоги встановлення нашого контролю над кордоном. Проведення будь-яких виборів на окупованих територіях за присутності російських військ або незаконних збройних формувань. Ведення так званого прямого діалогу з представниками "Л/ДНР". Реінтеграція окремих районів Донецької та Луганської областей за російським сценарієм.

Кулеба наголосив, що за російським сценарієм окремі райони Донецької та Луганської областей матимуть якесь право вето на загальнонаціональні рішення у складі України. Цього допустити неможна.

Міністр підкреслив, що Україна налаштована на "дипломатичні наступальні дії" і "нав'язування" свого порядку денного. Відповідну позицію, за словами Кулеби, поділяють голова Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Хто представляє Донбас на переговорах ТКГ у Мінську

Окремі райони Донецької області представляли, нагадаємо, журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, а Луганської – юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.