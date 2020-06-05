Олексій Резніков наголосив, що Росія своїми діями виснажує жителів окупованих територій і загалом поводиться, як колонізатор.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів про один зі способів повернути окуповані території. Про це Резніков сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", повідомляє 24 канал.

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Він додав, що у Мінреінтеграції вважають, що найкращий спосіб повернути окуповані території – це підвищити рівень життя людей, які проживають у Луганській, Донецькій і Херсонській областях. Адже це стане демонстрацією того, що Україна на відміну від окупантів піклується про своїх громадян.

Тобто вони (окупанти – 24 канал) виснажують, забираючи те, що їм потрібно, не думаючи про майбутнє людей. Як би це не звучало дивно. Це хороша запорука, тому що вони свою шкідливу спробу завершать, ми все одно заберемо і людей, і території, і відновимо свій суверенітет,

– підкреслив міністр.

За його словами, Мінреінтеграції отримало інформацію про поганий стан з заробітною платою на окупованих територіях. Особливо це стосується працівників залізниці. Ще одним пріоритетним напрямком діяльності профільного міністерства є відновлення національного інклюзивного діалогу.

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Раніше Резніков казав, що Росія вже викачала всі ресурси з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Окупанти до Донбасу мають суто колоніальний підхід та зовсім не опікуються регіоном.



Окуповані Росією райони Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу