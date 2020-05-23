Це колонія, з якої викачали ресурси та й забули про неї, – Резніков про окупований Росією Донбас

Росія вже викачала всі ресурси з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Окупанти до Донбасу мають суто колоніальний підхід та зовсім не опікуються регіоном.

Про це говорив віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 22 травня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Фотодокази Окупанти розставляють танки та артилерію у житлових кварталах на Донбасі

Окупанти бачать Донбас лише як колонію

Вони (російські окупанти – 24 канал) економічно придушують Донбас. Це суто колоніальний підхід. Це колонія, з якої ресурс викачали та забули про неї,

– сказав Резніков.

Та й узагалі якісь питання Донбасу Росію не цікавлять, бо вже й так забрали звідти все, що тільки спромоглися.

Вивозять заводи, закривають шахти, не платять зарплати

За словами українського віцепрем'єра, російські окупанти в ОРДЛО:

Абсолютно не опікуються Донбасом.

Повивозили звідти обладнання з заводів.

Закривають шахти – видобуток вугілля впав на 33%.

Не платять зарплати, через що заборгованості перед людьми зростають.

До слова, Резніков у тому ж ефірі нагадав, що в жовтні 2020 в Україні заплановані місцеві вибори, і в ОРДЛО вони також можуть відбутися. Але для цього звідти вже в серпні окупанти повинні вивести війська та провести роззброєння.



Окуповані Росією райони Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу