Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Це колонія, з якої викачали ресурси та й забули про неї, – Резніков про окупований Росією Донбас

-
Путін бачить Донбас лише як колонію
Путін бачить Донбас лише як колонію / Колаж 24 каналу

Росія вже викачала всі ресурси з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Окупанти до Донбасу мають суто колоніальний підхід та зовсім не опікуються регіоном.

Про це говорив віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 22 травня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Фотодокази Окупанти розставляють танки та артилерію у житлових кварталах на Донбасі

Окупанти бачать Донбас лише як колонію

Вони (російські окупанти – 24 канал) економічно придушують Донбас. Це суто колоніальний підхід. Це колонія, з якої ресурс викачали та забули про неї, 
– сказав Резніков.

Та й узагалі якісь питання Донбасу Росію не цікавлять, бо вже й так забрали звідти все, що тільки спромоглися.

Вивозять заводи, закривають шахти, не платять зарплати

За словами українського віцепрем'єра, російські окупанти в ОРДЛО:

  • Абсолютно не опікуються Донбасом.
  • Повивозили звідти обладнання з заводів.
  • Закривають шахти – видобуток вугілля впав на 33%.
  • Не платять зарплати, через що заборгованості перед людьми зростають.

До слова, Резніков у тому ж ефірі нагадав, що в жовтні 2020 в Україні заплановані місцеві вибори, і в ОРДЛО вони також можуть відбутися. Але для цього звідти вже в серпні окупанти повинні вивести війська та провести роззброєння.

Донбас

Окуповані Росією райони Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Війна на Донбасі Олексій Резніков Україна – Росія Реінтеграція Донбасу Новини Росії Окуповані території Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Головні новини 22 травня: масове вбивство на Житомирщині, авіакатастрофа у Пакистані
22 травня , 21:05 Головні новини 22 травня: масове вбивство на Житомирщині, авіакатастрофа у Пакистані
Вероніка Климська
Гонконг готується до останньої битви зі злом
22 травня , 21:00 Гонконг готується до останньої битви зі злом
Артур Харитонов
5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
22 травня , 13:27 5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
Марта Пономаренко