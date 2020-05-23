Вивести війська повинні в серпні, – Резніков про ймовірність виборів на Донбасі
У жовтні 2020 в Україні заплановані місцеві вибори. В ОРДЛО вони також можуть відбутися, але для цього звідти вже в серпні повинні вивести війська та провести роззброєння.
Загалом вибори на Донбасі можуть відбутися лише за українським законодавством та за умов дотримання вимог безпеки. Про це вкотре наголосив віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 22 травня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
До теми Скільки треба часу на підготовку виборів в ОРДЛО: відповідь ЦВК
Пояснення Резнікова про ймовірність та умови виборів в ОРДЛО
Лише наприкінці липня стане зрозуміло, чи можливі вибори на Донбасі
Конституція України передбачає, що в третю неділю жовтня мають відбутися місцеві вибори. Виборча компанія, відповідно, почнеться у серпні.
За словами міністра, Україна сьогодні дає сигнал світовій спільноті, партнерам і Росії, що:
- Ми дійсно налаштовані на відновлення миру,
- На відновлення територіальної цілісності,
- Що готові проводити вибори, в тому числі в ОРДЛО,
- Але все це – за умови виконання мінських умов, особливо – безпекових.
Чи безпечно проводити вибори в ОРДЛО, визначатиме місія ОБСЄ
Отримавши цей сигнал, ОБСЄ до України мало б надіслати місію Бюро демократичних інститутів з прав людини (БДІПЛ), яке має мандат на моніторинг виборів.
Спершу мовиться про оціночну місію, а потім – про моніторингову, якщо представники оціночної місії зроблять висновок, що надсилати спостерігачів безпечно.
Якщо там перебувають іноземні війська, бандформування, якщо немає контролю з боку українського уряду, то, відповідно, офіцер безпеки цієї організації (БДІПЛ – 24 канал) скаже, що не гарантує безпеку для спостерігачів,
– наголосив Резніков.
Отже, як підсумовує віцепрем'єр, щоб у жовтні вибори в ОРДЛО стали можливими, "десь в серпні мають вже бути виведені звідти війська та проведено роззброєння".
Окремі райони Донецької й Луганської областей – тимчасово окуповані Росією / Інфографіка 24 каналу