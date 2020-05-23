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Вивести війська повинні в серпні, – Резніков про ймовірність виборів на Донбасі

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Резніков прокоментував майбутні вибори в ОРДЛО
Резніков прокоментував майбутні вибори в ОРДЛО / Колаж 24 каналу

У жовтні 2020 в Україні заплановані місцеві вибори. В ОРДЛО вони також можуть відбутися, але для цього звідти вже в серпні повинні вивести війська та провести роззброєння.

Загалом вибори на Донбасі можуть відбутися лише за українським законодавством та за умов дотримання вимог безпеки. Про це вкотре наголосив віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 22 травня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

До теми Скільки треба часу на підготовку виборів в ОРДЛО: відповідь ЦВК

Пояснення Резнікова про ймовірність та умови виборів в ОРДЛО

Лише наприкінці липня стане зрозуміло, чи можливі вибори на Донбасі

Конституція України передбачає, що в третю неділю жовтня мають відбутися місцеві вибори. Виборча компанія, відповідно, почнеться у серпні. 

За словами міністра, Україна сьогодні дає сигнал світовій спільноті, партнерам і Росії, що:

  • Ми дійсно налаштовані на відновлення миру,
  • На відновлення територіальної цілісності,
  • Що готові проводити вибори, в тому числі в ОРДЛО,
  • Але все це – за умови виконання мінських умов, особливо – безпекових.

Чи безпечно проводити вибори в ОРДЛО, визначатиме місія ОБСЄ

Отримавши цей сигнал, ОБСЄ до України мало б надіслати місію Бюро демократичних інститутів з прав людини (БДІПЛ), яке має мандат на моніторинг виборів. 

Спершу мовиться про оціночну місію, а потім – про моніторингову, якщо представники оціночної місії зроблять висновок, що надсилати спостерігачів безпечно.

Якщо там перебувають іноземні війська, бандформування, якщо немає контролю з боку українського уряду, то, відповідно, офіцер безпеки цієї організації (БДІПЛ – 24 канал) скаже, що не гарантує безпеку для спостерігачів,
– наголосив Резніков.

Отже, як підсумовує віцепрем'єр, щоб у жовтні вибори в ОРДЛО стали можливими, "десь в серпні мають вже бути виведені звідти війська та проведено роззброєння". 

ОРДЛО

Окремі райони Донецької й Луганської областей – тимчасово окуповані Росією / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Вибори на Донбасі Олексій Резніков Реінтеграція Донбасу Новини Луганська Новини Донецька Окуповані території Новини політики Новини України
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