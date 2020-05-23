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Вывести войска должны в августе, – Резников о вероятности выборов на Донбассе

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Резников прокомментировал предстоящие выборы в ОРДЛО
Резников прокомментировал предстоящие выборы в ОРДЛО / Коллаж 24 канала

В октябре 2020 в Украине запланированы местные выборы. В ОРДЛО они также могут состояться, но для этого оттуда уже в августе должны вывести войска и провести разоружение.

В целом выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и при соблюдении требований безопасности. Это в очередной раз подчеркнул вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 22 мая в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

К теме Сколько нужно времени на подготовку выборов в ОРДЛО: ответ ЦИК

Объяснение Резникова о вероятности и условиях выборов в ОРДЛО

Лишь в конце июля станет понятно, возможны ли выборы на Донбассе

Конституция Украины предусматривает, что в третье воскресенье октября должны состояться местные выборы. Избирательная компания, соответственно, начнется в августе. 

По словам министра, Украина сегодня дает сигнал мировому сообществу, партнерам и России, что:

  • Мы действительно настроены на восстановление мира,
  • Хотим восстановления территориальной целостности,
  • Готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО,
  • Но все это – при условии выполнения минских условий, особенно – безопасности.

Безопасно ли будет проводить выборы в ОРДЛО, определит миссия ОБСЕ

Получив этот сигнал, ОБСЕ в Украину должно направить миссию Бюро демократических институтов по правам человека (БДИПЧ), которое имеет мандат на мониторинг выборов. 

Сначала речь идет об оценочной миссии, а затем – о мониторинговой, если представители оценочной миссии сделают вывод, что отправлять наблюдателей безопасно.

Если там находятся иностранные войска, бандформирования, если нет контроля со стороны украинского правительства, то, соответственно, офицер безопасности этой организации (БДИПЧ – 24 канал) скажет, что не гарантирует безопасность для наблюдателей,
– отметил Резников.

Итак, как заключает вице-премьер, чтобы в октябре выборы в ОРДЛО стали возможными, "где-то в августе должны уже быть выведены оттуда войска и проведено разоружение". 

ORDLO

Отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно оккупированы Россией / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Выборы на Донбассе Алексей Резников Реинтеграция Донбасса Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Новости Украины Новости политики
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