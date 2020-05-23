Это колония, из которой выкачали ресурсы, – Резников об оккупированном Россией Донбассе
Россия уже выкачала все ресурсы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Оккупанты к Донбассу имеют чисто колониальный подход и вовсе не заботятся о регионе.
Об этом говорил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 22 мая в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
Фотодоказательства Оккупанты расставляют танки и артиллерию в жилых кварталах на Донбассе
Оккупанты видят Донбасс как колонию
Они (российские оккупанты – 24 канал) экономически подавляют Донбасс. Это чисто колониальный подход. Это колония, из которой ресурс выкачали и забыли о ней,
– сказал Резников.
И вообще какие-либо вопросы Донбасса Россию не интересуют, потому что и они так забрали оттуда все, что только смогли.
Вывозят заводы, закрывают шахты, не платят зарплату
По словам украинского вице-премьера, российские оккупанты в ОРДЛО:
- Совершенно не заботятся о Донбассе.
- Вывезли оттуда оборудования с заводов.
- Закрывают шахты – добыча угля упала на 33%.
- Не платят зарплату, из-за чего задолженности перед людьми растут.
К слову, Резников в том же эфире напомнил, что в октябре 2020 в Украине запланированы местные выборы, и в ОРДЛО они также могут произойти. Но для этого оттуда уже в августе оккупанты должны вывести войска и провести разоружение.
Оккупированные Россией районы Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала