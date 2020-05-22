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Оккупанты расставляют танки и артиллерию в жилых кварталах на Донбассе: фотодоказательство

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Танки и артиллерия боевиков в жилых кварталах на Донбассе: фото
Бойовики розміщують танки в житлових районах / Ілюстративне фото

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают цинично нарушать минские договоренности и рисковать жизнями мирных жителей. Так, беспилотник ОБСЕ зафиксировал, как враг размещает тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах нескольких населенных пунктов.

Про це мовиться у повідомленні штабу ООС на фейсбук-сторінці. Слова українських військових вже підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті.

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Під час спостережного польоту безпілотника місії на непідконтрольних Україні територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка на Донеччині були зафіксовані 5 танків Т-72 та 3 122 міліметрові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика",
– мовиться у дописі.

Окрім того, неподалік житлових будинків у селищі Комісарівка на Луганщині спостерігачі помітили 6 гаубиць 2С1 "Гвоздика".

А на ділянці розведення в районі Золотого були виявлені 20 протитанкових мін ТМ-62, оцінених як частина більшого мінного поля із майже 500 протитанкових мін збройних формувань РФ. Цікаво, що поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське теж помітили 76 протитанкових мін.

Військова база окупантів посеред Макіївки

Тим часом в окупованій Макіївці, що на Донеччині проросійські бойовики облаштували військову базу – теж прямо серед житлових будинків.

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Як пише телеграм-канал "Добрый Шубин", це військова база угруповання "Восток".

На території військового об'єкту є на озброєнні міномет "Васильок" та гармата "Рапіра",
– мовиться у повідомленні.

Начебто саме з цієї військової бази бойовики їздять чергувати на блокпост, що розташований на виїзді з Ясинуватої.

 

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины ОБСЕ Операция Объединенных сил Новости Луганска Новости Донецка Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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