"Были просто залиты кровью": под обстрелы на Донбассе в мае попали 6 детей

Вследствие обстрелов в оккупированном Донбассе только в мае были ранены 6 детей. Дома, где ребенок проживает вместе с родителями, попали под огонь еще в первую неделю этого месяца.

Следовательно, раненых детей за 5 месяцев 2020 года столько же, сколько за весь прошлый год. Об этом со ссылкой на ЮНИСЕФ пишет ТСН.

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В частности, в одном случае тяжелые ранения получили три маленькие девочки: две сестры в возрасте 7 и 10 лет и их 7-летняя подруга. Отец сестер рассказал, что дети очень испугались, он нашел их в ванной, залитых кровью.

Я вернулся домой и увидел своих двух маленьких дочерей и их подругу, залитых кровью, в ванной комнате. Они так испугались, что просто зашли в ванную комнату и ждали, пока их кто-нибудь найдет,

– сказал мужчина.

Обратите внимание! От начала 2020 года жертвами обстрелов стали 10 детей, столько же были травмированы за весь 2019 год.

Кроме того, от начала года было зафиксировано 9 атак на школы, причем 5 из них – только в апреле. Во время одного из инцидентов 17-летняя девушка, которая находилась во дворе своей школы, получила ранение осколками.

"Возмущает, что дети и семьи на востоке Украины не только вынуждены жить в условиях суровых ограничительных мер, как и другие семьи по всей Европе, но и ощущают постоянную угрозу возможных обстрелов. После более 6 лет сокрушительного конфликта дети и семьи на востоке Украины остро нуждаются в мире", – отметила Региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Афшан Хан.

В организации добавляют: из-за пандемии учебный год в Украине завершится дистанционно, поэтому многие дети, которые живут вблизи линии разграничения, не смогут продолжить обучение из-за ограниченного доступа к интернету и отсутствия необходимого технического оборудования.

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Следовательно, эмоциональная травма, вызванная ограничением свободного передвижения, закрытием школ и изоляцией, усилит стресс, высокий уровень которого и без того свойственен впечатлительным детям в общинах вдоль линии соприкосновения.

По подсчетам ЮНИСЕФ, для реагирования на пандемию COVID-19 в Украине требуют 23 миллиона долларов США, и еще 9,8 миллиона долларов для гуманитарной помощи семьям с детьми на Востоке.