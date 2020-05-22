"Були просто залиті кров’ю": під обстріли на Донбасі у травні потрапили 6 дітей

Внаслідок обстрілів на окупованому Донбасі лише у травні були поранені 6 дітей. Будинки, де малеча проживає разом із батьками, потрапили під вогонь ще у перший тиждень цього місяця.

Відтак, поранених дітей за 5 місяців 2020 року стільки ж, скільки за весь минулий рік. Про це з посиланням на ЮНІСЕФ пише ТСН.

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Зокрема, в одному випадку важкі поранення отримали три маленькі дівчинки: дві сестри віком 7 та 10 років та їх 7-річна подруга. Батько сестер розповів, що діти дуже злякалися, він знайшов їх у ванній, залитих кров’ю.

Я повернувся додому і побачив своїх двох маленьких дочок та їхню подругу, залитих кров’ю, у ванній кімнаті. Вони так злякалися, що просто зайшли до ванної кімнати та чекали, поки їх хтось знайде,

– сказав чоловік.

Зверніть увагу! Від початку 2020 року жертвами обстрілів стали 10 дітей, стільки ж були травмовані за весь 2019 рік.

Окрім того, від початку року було зафіксовано 9 атак на школи, причому 5 із них – лише у квітні. Під час одного з інцидентів 17-річна дівчина, яка перебувала на подвір’ї своєї школи, отримала поранення осколками.

"Обурює, ​​що діти та сім'ї на сході України не лише змушені жити в умовах суворих обмежувальних заходів, як і інші сім’ї по всій Європі, а й відчувають постійну загрозу можливих обстрілів. Після понад 6 років нищівного конфлікту діти та родини на сході України гостро потребують мир", – зауважила Регіональна директорка ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

В організації додають: через пандемію навчальний рік в Україні завершиться дистанційно, тож багато дітей, які живуть поблизу лінії розмежування не матимуть змоги продовжити навчання через обмежений доступ до інтернету та відсутність необхідного технічного обладнання.

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Відтак, емоційна травма, спричинена обмеженням вільного пересування, закриттям шкіл та ізоляцією, посилить стрес, високий рівень якого і без того властивий вразливим дітям у громадах уздовж лінії зіткнення.

За підрахунками ЮНІСЕФ, для реагування на пандемію COVID-19 в Україні потребують 23 мільйони доларів США, і ще 9,8 мільйона доларів – для гуманітарної допомоги родинам із дітьми на Сході.