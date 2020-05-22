Російські найманці на Донбасі посилили обстріли: з добу – 1 загиблий військовий та 7 поранених

Проросійські бойовики на Донбасі активізувалися. За минулу добу, 21 травня, вони 7 разів порушили режим припинення вогню, використовували під час своїх атак на українські позиції заборонене мінськими угодами озброєння.

Про агресію окупантів на Донбасі та втрати серед українських оборонців інформує штаб ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вдарили:

Неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти стріляли:

Біля Кримського – ворог відкривав вогонь зі 120 міліметрових мінометів;

По оборонцях Трьохізбенки – з мінометів 82-го калібру.

На жаль, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, 2 воїнів отримали поранення та ще 5 – бойові травмування,

– повідомляють у штабі.

Військові дали ворогу гідну відсіч: за даними розвідки, 21 травня захисники поранили щонайменше 4 російських окупантів.

Вже від початку нової доби, 22 травня, бойовики знову почали атакувати позиції ЗСУ. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

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За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу