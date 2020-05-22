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Російські найманці на Донбасі посилили обстріли: з добу – 1 загиблий військовий та 7 поранених

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Ілюстративне фото / 24 канал

Проросійські бойовики на Донбасі активізувалися. За минулу добу, 21 травня, вони 7 разів порушили режим припинення вогню, використовували під час своїх атак на українські позиції заборонене мінськими угодами озброєння.

Про агресію окупантів на Донбасі та втрати серед українських оборонців інформує штаб ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вдарили:

  • Неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти стріляли:

  • Біля Кримського – ворог відкривав вогонь зі 120 міліметрових мінометів;
  • По оборонцях Трьохізбенки – з мінометів 82-го калібру.

На жаль, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, 2 воїнів отримали поранення та ще 5 – бойові травмування,
– повідомляють у штабі.

Військові дали ворогу гідну відсіч: за даними розвідки, 21 травня захисники поранили щонайменше 4 російських окупантів.

Вже від початку нової доби, 22 травня, бойовики знову почали атакувати позиції ЗСУ. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

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За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Донбас
Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Постраждалі Жертви Проросійські бойовики Окуповані території Новини Луганська Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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