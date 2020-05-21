Бойовики атакували ЗСУ на Донбасі: загинув військовий, багато поранених

Підконтрольні Росії бойовики 21 травня обстріляли вантажівку українських військових із забороненого озброєння. У результаті цинічної атаки ворога загинув боєць ЗСУ, ще п'ятеро – отримали поранення і травми.

Головне про атаку бойовиків

Збройні формування окупантів вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів ОС із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Під час атаки на Луганщині Україна втратила мужнього захисника.

Важливо Бойова готовність: на вулицях Донецька з'явилась військова техніка, окупанти мобілізують сили

На Луганщині внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Також один військовий отримав поранення, ще четверо – бойові травмування,

– розповіли у штабі.

Наразі постраждалих бійців доставили до лікувального закладу, там їм надають належну меддопомогу.

Українські військові не залишили смертельну атаку бойовиків без уваги. Для придушення вогню противника вони застосували наявне озброєння. Втрати російських найманців уточняються.

Також у штабі ОС висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого військового та наголосили, що злочини окупантів не залишаться безкарними. 24 канал приєднується до слів співчуття рідним вбитого героя.

Окупанти оголосили повну бойову готовність: що про це відомо

Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник пригрозив привести війська окупантів у бойову готовність і відсунути лінію розмежування. Свою заяву він озвучив вранці 20 травня, а погрози адресував Президенту України Володимиру Зеленському.

Ватажок бойовиків переконує, що на такідії його підштовхнули нібито обстріли з боку ЗСУ. Зокрема, він звинуватив українських військових в обстрілі ЛЕП "Михайлівка – Комунарська" і ремонтної бригади, яка там працювала.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко переконаний, що цю заяву можна трактувати так: "Погрози отримав не Зеленський, а вся Україна. І не від Пасічника, а від Путіна".

Через безпідставні заяви окупантів та їх подальші дії Україна 20 травня попросила в ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ.

Сам Зеленський теж не забарився із відповіддю Пасічнику і наголосив, що українські військові на Донбасі стріляють тільки у відповідь, але першими вогонь не відкривають.

Вже вранці 21 травня з'явилась інформація, що на вулицях окупованого Донецька є скупчення військової техніки. Водночас всі військові частини в місті загородили.



Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу