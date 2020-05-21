Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Боевики обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе: погиб военный, много раненых

- Читати новину українською
На Донбассе погиб украинский военный, еще пять – ранены
На Донбассе погиб украинский военный, еще пять – ранены / Штаб ООС

Подконтрольные России боевики 21 мая обстреляли грузовик украинских военных из запрещенного вооружения. В результате циничной атаки врага погиб боец ВСУ, еще пятеро – получили ранения и травмы.

Главное об атаке боевиков

Вооруженные формирования оккупантов в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений ОС с запрещенного минскими договоренностями оружия. Во время атаки на Луганщине Украина потеряла мужественного защитника.

Важно Боевая готовность: на улицах Донецка появилась военная техника, оккупанты мобилизуют силы

На Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военный получил ранения, еще четверо – боевые травмы,
– рассказали в штабе.

Сейчас пострадавших бойцов доставили в лечебное учреждение, там им предоставляют надежную медпомощь.

Украинские военные не оставили смертельную атаку боевиков без внимания. Для подавления огня противника они применили имеющееся вооружение. Потери российских наемников уточняются.

Также в штабе ОС выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего военного и отметили, что преступления оккупантов не останутся безнаказанными. 24 канал присоединяется к словам соболезнования родным убитого героя.

 

 

Оккупанты объявили полную боевую готовность: что об этом известно

  • Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник пригрозил привести войска оккупантов в боевую готовность и отодвинуть линию разграничения. Свое заявление он озвучил утром 20 мая, а угрозы адресовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
  • Главарь боевиков утверждает, что к таким действиям его подтолкнули якобы обстрелы со стороны ВСУ. В частности, он обвинил украинских военных в обстреле ЛЭП "Михайловка – Коммунарская" и ремонтной бригады, которая там работала.
  • Военный журналист Андрей Цаплиенко убежден, что это заявление можно трактовать так: "Угрозы получил не Зеленский, а вся Украина. И не от Пасечника, а от Путина".
  • Из-за безосновательных заявлений оккупантов и их дальнейших действий Украина 20 мая попросила в ОБСЕ срочно созвать внеочередное заседание ТКГ.
  • Сам Зеленский тоже не замедлил с ответом Пасечнику и отметил, что украинские военные на Донбассе стреляют только в ответ, но первыми огонь не открывают.
  • Уже утром 21 мая появилась информация, что на улицах оккупированного Донецка есть скопление военной техники. В то же время все военные части в городе загородили.

окуповані райони донбасу, війна на донбасіОккупированные территории Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала

Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины Постраждалі Пророссийские боевики Жертвы Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды
сегодня , 13:23 Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды
Інна Жолобович
Вымышленные результаты: как Баканов украшает достижения СБУ
сегодня , 12:30 Вымышленные результаты: как Баканов украшает достижения СБУ
Віталій Шабунін
Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
15 мая , 13:39 Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
Ростислав Струтинський