Боевики обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе: погиб военный, много раненых

Подконтрольные России боевики 21 мая обстреляли грузовик украинских военных из запрещенного вооружения. В результате циничной атаки врага погиб боец ВСУ, еще пятеро – получили ранения и травмы.

Главное об атаке боевиков

Вооруженные формирования оккупантов в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений ОС с запрещенного минскими договоренностями оружия. Во время атаки на Луганщине Украина потеряла мужественного защитника.

Важно Боевая готовность: на улицах Донецка появилась военная техника, оккупанты мобилизуют силы

На Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военный получил ранения, еще четверо – боевые травмы,

– рассказали в штабе.

Сейчас пострадавших бойцов доставили в лечебное учреждение, там им предоставляют надежную медпомощь.

Украинские военные не оставили смертельную атаку боевиков без внимания. Для подавления огня противника они применили имеющееся вооружение. Потери российских наемников уточняются.

Также в штабе ОС выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего военного и отметили, что преступления оккупантов не останутся безнаказанными. 24 канал присоединяется к словам соболезнования родным убитого героя.

Оккупанты объявили полную боевую готовность: что об этом известно

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник пригрозил привести войска оккупантов в боевую готовность и отодвинуть линию разграничения. Свое заявление он озвучил утром 20 мая, а угрозы адресовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Главарь боевиков утверждает, что к таким действиям его подтолкнули якобы обстрелы со стороны ВСУ. В частности, он обвинил украинских военных в обстреле ЛЭП "Михайловка – Коммунарская" и ремонтной бригады, которая там работала.

Военный журналист Андрей Цаплиенко убежден, что это заявление можно трактовать так: "Угрозы получил не Зеленский, а вся Украина. И не от Пасечника, а от Путина".

Из-за безосновательных заявлений оккупантов и их дальнейших действий Украина 20 мая попросила в ОБСЕ срочно созвать внеочередное заседание ТКГ.

Сам Зеленский тоже не замедлил с ответом Пасечнику и отметил, что украинские военные на Донбассе стреляют только в ответ, но первыми огонь не открывают.

Уже утром 21 мая появилась информация, что на улицах оккупированного Донецка есть скопление военной техники. В то же время все военные части в городе загородили.

Оккупированные территории Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала