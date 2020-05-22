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Российские наемники на Донбассе усилили обстрелы: за сутки – 1 погибший военный и 7 раненых

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Ілюстративне фото / 24 канал

Пророссийские боевики на Донбассе активизировались. За минувшие сутки, 21 мая, они 7 раз нарушили режим прекращения огня, использовав во время своих атак по украинским позициям запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Про агресію окупантів на Донбасі та втрати серед українських оборонців інформує штаб ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вдарили:

  • Неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти стріляли:

  • Біля Кримського – ворог відкривав вогонь зі 120 міліметрових мінометів;
  • По оборонцях Трьохізбенки – з мінометів 82-го калібру.

На жаль, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, 2 воїнів отримали поранення та ще 5 – бойові травмування,
– повідомляють у штабі.

Військові дали ворогу гідну відсіч: за даними розвідки, 21 травня захисники поранили щонайменше 4 російських окупантів.

Вже від початку нової доби, 22 травня, бойовики знову почали атакувати позиції ЗСУ. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

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За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Донбас
Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Постраждалі Жертвы Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости Луганска Новости Донецка Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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