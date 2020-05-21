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На Донбасі загинув військовий Євген Сафонов: фото і деталі про героя

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На Донбасі загинув військовий Євген Сафонов
На Донбасі загинув військовий Євген Сафонов / Колаж 24 каналу

Проросійські бойовики влаштували цинічну атаку проти українських військових на Донбасі. На жаль, під час ворожого обстрілу загинув Євген Сафонов – боєць 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Ще п'ять його побратимів отримали поранення.

Як загинув "Сафон"

31-річний військовий Євген Сафонов загинув під час вибуху вантажівки ЗСУ, у яку влучила міна підконтрольних Росії бойовиків. Трагедія сталася на Луганщині, коли окупанти гатили по українських захисниках із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

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О 4-й годині ранку вантажівка, якою їхали холодноярці, потрапила під ворожий обстріл. В автомобіль влучила міна 120 калібру, через що Євген загинув, а його товариші отримали уламкові поранення та контузії. Важкопоранених серед них немає,
– розповіли у 93-тій ОМБр "Холодний Яр".

Побратими загиблого бійця додали, що він був номером обслуги у протитанковому дивізіоні. На Донбасі Євген мав позивний "Сафон".

Що відомо про загиблого героя Сафонова

  • Євген народився 25 листопада 1988 року у Павлограді на Дніпропетровщині, там і жив постійно.
  • Мав середню освіту, а після навчання працював на шахті.
  • Побратими Євгена розповідають, що вперше війну на власні очі він побачив у 2014 році. На початку боротьби України проти російської окупації на Донбасі "Сафон" деякий час воював у складі добровольчого батальйону "Айдар".
  • У холодноярську бригаду він прийшов вже у січні 2019 року, служив там разом із друзями з рідного Павлограда. На Сході відвоював ротацію під Авдіївкою, а потім – на Луганському напрямку.
  • Під обстріл, у якому Сафонов загинув 21 травня, він також потрапив разом із друзями.

Можу сказати про нього тільки краще. Проявляв себе дуже добре. Був кращим навідником,
– згадує Євгена командир батальйону.

У загиблого військового залишилась мати, брат, дружина та 2-річний син.

24 канал висловилює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

 

Загострення на Донбасі: що кажуть бойовики і як реагує Україна

  • 20 травня ватажок так званої терористичної "ЛНР" Леонід Пасічник вибухнув погрозами у бік Президента Україна Володимира Зеленського. Бойовик пригрозив привести війська окупантів у бойову готовність і відсунути лінію розмежування.
  • Пасічник каже, що на такі вчинки його підштовхнули нібито обстріли з боку Збройних сил. Терорист звинуватив українських захисників в обстрілі ЛЕП "Михайлівка – Комунарська" і ремонтної бригади, яка там працювала.
  • Згодом вже в самому Донецьку місцеві помітили скупчення війської техніки, а всі військові частини окупантів у місті загородили.
  • Через ці пропагандистські і безпідставні заяви окупантів та їх подальші дії Україна 20 травня попросила в ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ.
  • Глава держави Зеленський теж не забарився з відповіддю Пасічнику і заявив, що українські військові на Донбасі першими вогонь не відкривають, а стріляють лише у відповідь.
Автор: Наталя Боднар
Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики Жертви Втрати Війна на Донбасі
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