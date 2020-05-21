На Донбасі загинув військовий Євген Сафонов: фото і деталі про героя
Проросійські бойовики влаштували цинічну атаку проти українських військових на Донбасі. На жаль, під час ворожого обстрілу загинув Євген Сафонов – боєць 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Ще п'ять його побратимів отримали поранення.
Як загинув "Сафон"
31-річний військовий Євген Сафонов загинув під час вибуху вантажівки ЗСУ, у яку влучила міна підконтрольних Росії бойовиків. Трагедія сталася на Луганщині, коли окупанти гатили по українських захисниках із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Важливо Бойовики атакували ЗСУ на Донбасі: загинув військовий, багато поранених – фото
О 4-й годині ранку вантажівка, якою їхали холодноярці, потрапила під ворожий обстріл. В автомобіль влучила міна 120 калібру, через що Євген загинув, а його товариші отримали уламкові поранення та контузії. Важкопоранених серед них немає,
– розповіли у 93-тій ОМБр "Холодний Яр".
Побратими загиблого бійця додали, що він був номером обслуги у протитанковому дивізіоні. На Донбасі Євген мав позивний "Сафон".
Що відомо про загиблого героя Сафонова
- Євген народився 25 листопада 1988 року у Павлограді на Дніпропетровщині, там і жив постійно.
- Мав середню освіту, а після навчання працював на шахті.
- Побратими Євгена розповідають, що вперше війну на власні очі він побачив у 2014 році. На початку боротьби України проти російської окупації на Донбасі "Сафон" деякий час воював у складі добровольчого батальйону "Айдар".
- У холодноярську бригаду він прийшов вже у січні 2019 року, служив там разом із друзями з рідного Павлограда. На Сході відвоював ротацію під Авдіївкою, а потім – на Луганському напрямку.
- Під обстріл, у якому Сафонов загинув 21 травня, він також потрапив разом із друзями.
Можу сказати про нього тільки краще. Проявляв себе дуже добре. Був кращим навідником,
– згадує Євгена командир батальйону.
У загиблого військового залишилась мати, брат, дружина та 2-річний син.
24 канал висловилює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.
Загострення на Донбасі: що кажуть бойовики і як реагує Україна
- 20 травня ватажок так званої терористичної "ЛНР" Леонід Пасічник вибухнув погрозами у бік Президента Україна Володимира Зеленського. Бойовик пригрозив привести війська окупантів у бойову готовність і відсунути лінію розмежування.
- Пасічник каже, що на такі вчинки його підштовхнули нібито обстріли з боку Збройних сил. Терорист звинуватив українських захисників в обстрілі ЛЕП "Михайлівка – Комунарська" і ремонтної бригади, яка там працювала.
- Згодом вже в самому Донецьку місцеві помітили скупчення війської техніки, а всі військові частини окупантів у місті загородили.
- Через ці пропагандистські і безпідставні заяви окупантів та їх подальші дії Україна 20 травня попросила в ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ.
- Глава держави Зеленський теж не забарився з відповіддю Пасічнику і заявив, що українські військові на Донбасі першими вогонь не відкривають, а стріляють лише у відповідь.