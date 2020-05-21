На Донбасі загинув військовий Євген Сафонов: фото і деталі про героя

Проросійські бойовики влаштували цинічну атаку проти українських військових на Донбасі. На жаль, під час ворожого обстрілу загинув Євген Сафонов – боєць 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Ще п'ять його побратимів отримали поранення.

Як загинув "Сафон"

31-річний військовий Євген Сафонов загинув під час вибуху вантажівки ЗСУ, у яку влучила міна підконтрольних Росії бойовиків. Трагедія сталася на Луганщині, коли окупанти гатили по українських захисниках із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

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О 4-й годині ранку вантажівка, якою їхали холодноярці, потрапила під ворожий обстріл. В автомобіль влучила міна 120 калібру, через що Євген загинув, а його товариші отримали уламкові поранення та контузії. Важкопоранених серед них немає,

– розповіли у 93-тій ОМБр "Холодний Яр".

Побратими загиблого бійця додали, що він був номером обслуги у протитанковому дивізіоні. На Донбасі Євген мав позивний "Сафон".

Що відомо про загиблого героя Сафонова

Євген народився 25 листопада 1988 року у Павлограді на Дніпропетровщині, там і жив постійно.

Мав середню освіту, а після навчання працював на шахті.

Побратими Євгена розповідають, що вперше війну на власні очі він побачив у 2014 році. На початку боротьби України проти російської окупації на Донбасі "Сафон" деякий час воював у складі добровольчого батальйону "Айдар".

У холодноярську бригаду він прийшов вже у січні 2019 року, служив там разом із друзями з рідного Павлограда. На Сході відвоював ротацію під Авдіївкою, а потім – на Луганському напрямку.

Під обстріл, у якому Сафонов загинув 21 травня, він також потрапив разом із друзями.

Можу сказати про нього тільки краще. Проявляв себе дуже добре. Був кращим навідником,

– згадує Євгена командир батальйону.

У загиблого військового залишилась мати, брат, дружина та 2-річний син.

24 канал висловилює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

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