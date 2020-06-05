Олексій Резніков зауважив, що проросійські бойовики не пропускають людей на підконтрольну Україні територію. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій додав, що найманці обмежують в'їзд на окуповані території представників міжнародних організацій.

Тому гуманітарні організації звертаються за допомогою до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території. Про це Резніков сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", повідомляє 24 канал.

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Кожного дня патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через усі КПВВ у Донецькій та Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, що люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими,

– пояснив він.

Водночас Резніков наголосив, що українська сторона повністю не зупиняла пропуск через КПВВ та пропускає громадян за гуманітарної потреби.

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