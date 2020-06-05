Бойовики нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, – Резніков
Олексій Резніков зауважив, що проросійські бойовики не пропускають людей на підконтрольну Україні територію. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій додав, що найманці обмежують в'їзд на окуповані території представників міжнародних організацій.
Тому гуманітарні організації звертаються за допомогою до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території. Про це Резніков сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", повідомляє 24 канал.
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Кожного дня патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через усі КПВВ у Донецькій та Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, що люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими,
– пояснив він.
Водночас Резніков наголосив, що українська сторона повністю не зупиняла пропуск через КПВВ та пропускає громадян за гуманітарної потреби.
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Робота КПВВ в умовах COVID-19
- З 22 березня Україна тимчасово зупинила пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів через пандемію коронавірусу.
- У виняткових випадках, при наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджувальних документів, людині можуть дозволити перетнути лінію розмежування. Мовиться про окреме рішення командувача Об’єднаних сил.
- Однак це не завжди гарантувало успішний перетин лінії розмежування. Адже бойовики блокують такі спроби та розвертають людей у так звану "сіру зону".
- Закриті раніше на в'їзд та виїзд КПВВ на лінії розмежування готують до відкриття. Вони мають запрацювати вже невдовзі. Перші контрольні пункти в’їзду/ виїзду на лінії розмежування в зоні проведення ООС відкриють після 10 червня.