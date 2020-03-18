Карантин в Україні: хто може пройти через пункти пропуску на Донбасі

На період загальнонаціонального карантину в Україні на пунктах пропуску на Донбасі ввели обмеження. Однак у випадку критично важливих життєвих обставин українці зможуть перетнути лінію розмежування.

Про режим роботи пунктів пропуску на Донбасі повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Читайте також РФ закриває в’їзди в окупований Крим до 1 травня

Наразі потік через КПВВ на Донбасі знизився на 90%. Після введення карантину потрапити на тимчасово окуповану територію або назад можуть люди з реєстрацією місця проживання на такій території. Вони також проходять температурний скринінг та огляд медпрацівника.

Однак іноді виникають різні критично важливі життєві обставини, коли людині потрібно перетнути лінію розмежування.

При виникненні таких ситуацій громадянам необхідно прибути в КПВВ з відповідними підтвердними документами,

– повідомляють прикордонники.

Рішення про пропуск прийматиме лише командувач Об'єднаних сил, індивідуально розглянувши кожну ситуацію.



Як перетнути лінію розмежування на Донбасі / Інфографіка Держприкордонслужби

Зверніть увагу! Раніше уряд на час карантину пом'якшив правила перетинання адміністративного кордону з Кримом. Зокрема, полегшена процедура стосується українців, яких пропускатимуть за наявності гуманітарних потреб.

Основне про закриття кордонів Україною

Для запобігання поширенню коронавірусу Україна опівночі 16 березня закрила свої кордони для іноземців. Держава також припинила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Крім того, обмежили пересування людей через КПВВ з окупованих територій на Донбасі.

В Україні зафіксовані 14 випадків зараження коронавірусом, два смертельних. Тож введення карантину та закриття кордону – попереджувальні заходи для уникнення різкого спалаху коронавірусу.

З Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Білорусі та Румунії й Росії можна буде потрапити лише автомобілем через КПП, позначені на інтерактивній карті. Переглянути її можна за посиланням.



Який вигляд має лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу