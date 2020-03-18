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      Карантин в Украине: кто может пройти через пункты пропуска на Донбассе

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      На период общенационального карантина в Украине на пунктах пропуска на Донбассе ввели ограничения. Однако в случае критически важных жизненных обстоятельств украинцы смогут пересечь линию разграничения.

      О режиме работы пунктов пропуска на Донбассе сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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      Сейчас поток через КПВВ на Донбассе снизился на 90%. После введения карантина попасть на временно оккупированную территорию или обратно могут люди с регистрацией места жительства на такой территории. Они также проходят температурный скрининг и обзор медработника.

      Однако иногда возникают различные критически важные жизненные обстоятельства, когда человеку нужно пересечь линию разграничения.

      При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть на КПВВ с соответствующими подтверждающими документами,
      – сообщают пограничники.

      Решение о пропуске будет принимать только командующий Объединенных сил, индивидуально рассмотрев каждую ситуацию.


      Как пересечь линию разграничения на Донбассе / Инфографика Госпогранслужбы

      Обратите внимание! Ранее правительство на время карантина смягчило правила пересечения административной границы с Крымом. В частности, облегченная процедура касается украинцев, которых будут пропускать при наличии гуманитарных потребностей.

      Основное о закрытии границ Украины

      • Для предотвращения распространения коронавируса Украина в полночь 16 марта закрыла свои границы для иностранцев. Государство также прекратило авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. Кроме того, ограничили передвижение людей через КПВВ с оккупированных территорий на Донбассе.
      • В Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом, два смертельных. Поэтому введение карантина и закрытие границы – предупредительные меры во избежание резкой вспышки коронавируса.
      • Из Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Беларуси, Румынии и России можно будет проехать только на автомобиле через КПП, обозначенные на интерактивной карте. Посмотреть ее можно по ссылке.


      Как выглядит линия разграничения на Донбассе после разведения войск / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Война на Донбассе Госпогранслужба
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