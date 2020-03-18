Карантин в Украине: кто может пройти через пункты пропуска на Донбассе

На период общенационального карантина в Украине на пунктах пропуска на Донбассе ввели ограничения. Однако в случае критически важных жизненных обстоятельств украинцы смогут пересечь линию разграничения.

О режиме работы пунктов пропуска на Донбассе сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Сейчас поток через КПВВ на Донбассе снизился на 90%. После введения карантина попасть на временно оккупированную территорию или обратно могут люди с регистрацией места жительства на такой территории. Они также проходят температурный скрининг и обзор медработника.

Однако иногда возникают различные критически важные жизненные обстоятельства, когда человеку нужно пересечь линию разграничения.

При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть на КПВВ с соответствующими подтверждающими документами,

– сообщают пограничники.

Решение о пропуске будет принимать только командующий Объединенных сил, индивидуально рассмотрев каждую ситуацию.



Как пересечь линию разграничения на Донбассе / Инфографика Госпогранслужбы

Обратите внимание! Ранее правительство на время карантина смягчило правила пересечения административной границы с Крымом. В частности, облегченная процедура касается украинцев, которых будут пропускать при наличии гуманитарных потребностей.

Основное о закрытии границ Украины

Для предотвращения распространения коронавируса Украина в полночь 16 марта закрыла свои границы для иностранцев. Государство также прекратило авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. Кроме того, ограничили передвижение людей через КПВВ с оккупированных территорий на Донбассе.

В Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом, два смертельных. Поэтому введение карантина и закрытие границы – предупредительные меры во избежание резкой вспышки коронавируса.

Из Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Беларуси, Румынии и России можно будет проехать только на автомобиле через КПП, обозначенные на интерактивной карте. Посмотреть ее можно по ссылке.



Как выглядит линия разграничения на Донбассе после разведения войск / Инфографика 24 канала