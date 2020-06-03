Відкриття КПВВ "Станиця Луганська" не перетин лінії розмежування підконтрольної території та окупованої треба відкласти. Так вважає голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Із відкриттям КПВВ треба зачекати, адже на окупованих територіях нестабільна ситуація із захворюваністю на коронавірус. Про це розповіла пресслужба Луганської ОДА (ВЦА) 2 червня на офіційному сайті.

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Голова ОДА Сергій Гайдай 2 червня мав зустріч із представницею ООН у справах біженців Ноель Калхун. Та запитала щодо ймовірності відкриття КПВВ "Станиця Луганська".

Гайдай відповів, що відкривати контрольний пункт виїзду – виїзду необхідно, але пізніше.

Утім, вийняток зроблять вже зараз: лінію розмежування зможуть перетнути "350 дітей з непідконтрольної території, які будуть здавати у нас ЗНО". "Дітям зроблять аналіз і температурний скринінг", – зауважив голова ОДА.

Калхун під час зустрічі також розповіла, що для протидії поширенню коронавірусу Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців надіслало допомогу до 18 ФАП (фельдшерсько-акушерські пункти). Мовиться про засоби індивідуального захисту – медичні рукавички, знезаражувальні речовини, респіратори.

Нагадаємо, раніше у Донецькій ОДА також підтвердили, що обмеження на перетин лінії розмежування через пункти в’їзду – виїзду діятимуть щонайменше до 22 червня.



Окуповані території та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу